Jean-Paul Belmondo: son petit-fils Alessandro lui rend hommage sur Instagram 1 an après sa mort (photo)

L'acteur Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé le 6 septembre 2021 à son domicile à Paris à l'âge de 88 ans. Un an après son décès, Alessandro, son petit-fils, lui a rendu hommage sur Instagram. L'homme de 31 ans a publié une photo touchante de l'acteur et lui.



"Déjà 1 an que tu es parti, pourtant, j'ai l'impression que tu nous as quittés hier. Nos moments de complicité me manquent, nos sorties au cinéma, nos déjeuners autour d'une bonne table qui finissaient par un verre de limoncello. Tu me manques. Je t'aime papi", a écrit Alessandro.





Celui qu'on surnommait Bébel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables. De "Pierrot le fou" à "L'As des as", ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans "Le Guignolo", l'acteur au charisme exceptionnel a eu l'itinéraire d'un enfant gâté du cinéma, champion du box-office, durant 50 ans de carrière.



Sa mort a tourné une page majeure du cinéma français, Belmondo partant après sa bande d'amis du conservatoire, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Bruno Crémer ou encore Claude Rich... Ces dernières années, il avait dû enterrer ses complices, de Guy Bedos au meilleur ami, Charles Gérard, avec lequel il ne cessait de partager fous rires et matchs à Roland-Garros.



Sa carrière commencée sur les planches l'a mené en un demi-siècle aux sommets du box-office français, avec 130 millions de spectateurs cumulés au cinéma.

Après une attaque cérébrale pendant un tournage en 2001, il restera fortement handicapé. Bébel a obtenu un César en 1988 pour "Itinéraire d'un enfant gâté", ainsi qu'un César d'honneur en 2017.