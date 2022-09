Adam Levine et Behati Prinsloo attendent leur 3ème enfant

La famille du chanteur du groupe Maroon 5 s'agrandit. L'ancien mannequin de Victoria Secret, Behati Prinsloo, 34 ans, est enceinte de son troisième enfant. Elle a été photographiée affichant fièrement son "baby bump" en plein essor alors qu'elle déjeunait avec son mari de longue date Adam Levine samedi à Santa Barbara.

Les responsables de la communication du couple n'ont pas confirmé cette heureuse nouvelle.

Au début de sa relation avec Adam Levine, le mannequin de 34 ans avait révélé qu'elle aimerait avoir au moins 5 enfants avec le chanteur de 43 ans. Le couple partage actuellement deux filles: Dusty Rose, cinq ans, et Gio, trois ans. En 2020, le chanteur avait révélé que lui et son épouse rencontraient des difficultés à élever deux enfants en bas âge, et qu'avoir un troisième enfant n'était pas à l'ordre du jour...