La réponse impertinente de Meghan Markle à ceux qui lui disent qu'elle "a de la chance" d'avoir été choisie par le prince Harry

Dans le dernier épisode de son podcast Archetypes diffusé sur la plateforme Spotify, la duchesse de Sussex révèle dans une conversation avec Mindy Kaling qu'elle est exaspérée par le fait que les gens lui disent depuis sa toute première rencontre avec le prince Harry: "Tu as tellement de chance qu'il t'ait choisie"...

Et de rétorquer à ces dires: "À un certain moment, après l'avoir entendu un million de fois, tu te dis "Eh bien, je l'ai choisi aussi".

Meghan confie également avoir été rassurée à ce sujet par le prince: "Heureusement, j'ai un partenaire qui contrecarrait ce récit pour moi et me disait: "Ils ont tout faux, j'ai de la chance, parce que tu m'as choisi, mais c'est genré, c'est un archétype et c'est stéréotypé que toi, seule, es celle qui a de la chance".