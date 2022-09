Devenue un phénomène à l'US Open, Megan, une spectatrice, affonne sa bière: "Serena m'a volé la vedette"(vidéo)

Au fil des années, les tournois de tennis embrassent différentes traditions... Et la spectatrice Megan Lucky est devenue pour la deuxième année consécutive un phénomène à elle toute seule à l'US Open de tennis.

La jeune femme, dont les vidéos d'à-fonds réalisés dans les tribunes de Flushing Meadows sont devenues virales, a critiqué sa performance de dimanche après s'être comparée à celle de l'année dernière.

"Je savais que ça allait arriver et j'ai juré que j'étais plus lente cette année", a-t-elle écrit dans une publication sur Instagram, "Mais en fait non, j'étais plus proche que je ne le pensais."

Une vidéo publiée à la fois par le compte officiel de l'US Open et par Megan Lucky compare les à-fonds réalisés en 2021 et 2022, tous deux terminant à 7,37 secondes. La blonde égalise donc sa "performance".

Megan Lucky a plaisanté sur Instagram que Serena lui avait volé la vedette dimanche. Elle était apparemment préparée à refaire la une des réseaux sociaux...