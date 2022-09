Cara Delevingne filmée déboussolée et incapable de contrôler ses mouvements

L'inquiétude grandit pour l'actrice et mannequin britannique Cara Delevingne. De nouvelles images de la star parues dans le Daily Mail font craindre le pire pour sa santé alors qu'elle a été filmée échevelée à sa descente d'avion à l'aéroport de Los Angeles lundi.

L'actrice a embarqué dans l'appareil mais a dû en sortir 45 minutes plus tard. Frêle, énervée, les cheveux non coiffés, la star ne portait pas de chaussures et était en chaussettes. Elle a d'ailleurs quitté l'aérport dans un van noir, ses pieds sortant par la fenêtre.

La semaine dernière, nous vous l'avions déjà rapporté. La star avait été photographiée le regard hagard alors qu'elle fumait une pipe au volant de sa voiture.

Une vidéo publiée par le Daily Mail montre la star incapable de contrôler les mouvements de son corps alors qu'elle est au téléphone. A un moment donné, elle se penche, laisse tomber son téléphone et se promène avec un air très nerveux, comme si elle était incapable d'arrêter de bouger.

Selon des amis de la star, Cara va bien. Elle vient de passer quelques jours au festival Burning Man et n'y a pas beaucoup mangé et n'a pas eu l'occasion de s'y laver...