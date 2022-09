"Ça me brise le cœur": Jennifer Lawrence a pris ses distances avec sa famille à cause de Trump

Jennifer Lawrence s'est confiée à Vogue sur les tensions au sein de sa famille qui ont éclaté pendant l'élection présidentielle de 2016, lorsque Donald Trump a battu Hillary Clinton, relate le Daily Mail. L'actrice de 32 ans a expliqué qu'elle a travaillé dur pour réparer sa relation avec son père et d'autres membres de sa famille dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky, dans les années qui ont suivi l'élection controversée.



"J'ai juste travaillé si dur au cours des cinq dernières années pour pardonner à mon père et à ma famille et essayer de comprendre: C'est différent. Les informations qu'ils reçoivent sont différentes. Leur vie est différente", a-t-elle déclaré.

"J'ai essayé de m'en remettre et je ne peux vraiment pas. Je n'y arrive pas. Je suis désolée de me déchaîner, mais je ne peux pas m'en prendre aux gens qui ne font plus de politique. Tu vis aux Etats-Unis d'Amérique. Vous devez être politique. C'est trop sinistre. La politique tue les gens."



La star qui partage un petit garçon avec son mari Cooke Maroney, a ajouté: "Cela me brise le cœur parce que l'Amérique avait le choix entre une femme et un dangereux, dangereux pot de mayonnaise. Et ils étaient comme, 'Eh bien, nous ne pouvons pas avoir une femme. Allons-y pour le pot de mayonnaise'."



"Je ne veux pas dénigrer ma famille, mais je sais que beaucoup de gens sont dans une position similaire avec leur famille", a déclaré la comédienne. "Comment pouvez-vous élever une fille depuis sa naissance et croire qu'elle ne mérite pas l'égalité ? Comment ?"



Lawrence dit qu'elle aborde encore occasionnellement des sujets politiques avec sa famille : "J'aborde le sujet dans le sens où je lâche des textos. Juste : Boom. Boom. Boum. Boom. Boum. Ils ne répondent pas. Et puis je me sens mal et j'envoie une photo du bébé".



En octobre 2020, Lawrence a déclaré sur le podcast Absolutely Not de Dear Media qu'elle avait "grandi républicaine" mais qu'elle avait "tout changé" lorsque "Donald Trump a été élu."



Elle a rappelé comment son éducation lui a permis de "voir les avantages fiscaux de certaines politiques républicaines" ainsi que de réaliser que "les questions sociales n'étaient pas en accord avec ses opinions." Cependant, en grandissant, Jennifer Lawrence a dit qu'elle avait "changé de politique en fonction des choses qu'elle avait apprises."