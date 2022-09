Meghan Markle fait des révélations déchirantes sur son adolescence

Meghan Markle a déclaré dans son podcast Archetypes qu'elle était qu'elle était considérée comme un "vilain petit canard" au lycée. La duchesse a partagé un peu de son expérience scolaire dans le dernier épisode de son podcast intitulé "Le stigmate du singleton avec Mindy Kaling."



Au cours de la conversation, les deux femmes ont discuté des stéréotypes qui existent encore autour du fait d'être une femme célibataire aux yeux du public, en particulier une mère célibataire, ainsi que de ce qu'elles étaient à l'adolescence.



La duchesse de Sussex raconte qu'elle était considérée comme un "vilain petit canard" par les autres élèves du lycée car physiquement elle était différente de la majorité, expliquant: "Écoutez, peut-être pas la beauté conventionnelle en tant que telle - maintenant, peut-être que cela serait considéré comme beau - mais des cheveux crépus volumineux et bouclés et un énorme espace entre mes dents...", a expliqué Meghan pour donner le contexte de ce qu'elle a traversé.



Elle a ensuite expliqué que sa fréquentation d'Immaculate Heart, une école catholique réservée aux filles, pour le collège et le lycée a été une période particulièrement difficile dans sa vie. "Je n'avais jamais personne avec qui m'asseoir au déjeuner. J'ai toujours été un peu solitaire, très timide et je ne savais pas où était ma place", a précisé l'épouse du prince Harry.



"Et, et donc je me suis dit, ok, alors je vais devenir la présidente du club multiculturel et la présidente de la classe de seconde et la présidente de ce club et du club français. Et, et en faisant ça, j'avais des réunions à l'heure du déjeuner. Je n'avais donc pas à m'inquiéter de savoir avec qui je m'asseyais ou ce que je faisais, car j'étais toujours très occupée."

Meghan a rempli son temps libre d'activités afin de ne pas sentir la solitude...

"Toujours spectatrice, à regarder les choses"



En réponse à cette révélation, Kaling a expliqué: "Cela me rend très émotive. Je suis heureuse que les gens le sachent parce que je pense que les gens vous voient et ils se disent, oh, mon Dieu, le mariage, les essayages de couture pour cela et ceci, et cela. Et je pense que je ne le savais certainement pas à votre sujet. Et c'est agréable de le savoir."



L'actrice a ajouté qu'elle s'est également sentie peu attrayante en grandissant en tant que "fille à la peau foncée, en surpoids, avec des lunettes, dans la banlieue blanche de Boston, sans jamais penser que j'étais attirante".

Elle a poursuivi: "Je suis allée au lycée, sans petit ami. J'ai entendu les filles parler du fait qu'elles embrassaient, tombaient amoureuses, perdaient leur virginité. À l'université, pareil, rien. Toujours spectatrice, à regarder les choses. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris de ça. Vous savez, beaucoup de mes spectacles en ce moment parlent de jeunes femmes, de leur désir, de leur excitation et de leur rejet, et j'ai beaucoup appris de ça. Je dirais même que j'ai fini par avoir de la chance grâce à ça, grâce au fait d'être cet outsider."