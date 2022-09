Harry Styles refuse d'être à côté de sa petite amie Olivia Wilde à la Mostra de Venise

Harry Styles a été filmé en train de refuser de se tenir à côté de sa petite amie Olivia Wilde lors de la première de leur film Don't Worry Darling à Venise. Le chanteur devenu acteur joue le rôle principal du film, tandis qu'Olivia le réalise et en est également la vedette.



Une vidéo dans laquelle on voit le premier rôle de Don't Worry Darling ne pas vouloir être proche de la réalisatrice du film a été publiée sur Twitter. SUr les images, on voit la star 28 ans décliner poliment une demande de se tenir à côté de sa compagne sur le tapis rouge.



Sur les images, Olivia, Harry et ses coéquipiers font la queue pour une photo de groupe devant les caméras. On voit alors Harry prendre sa place entre ses co-stars Gemma Chan et Sydney Chandler avant qu'un membre du personnel ne lui fasse signe de se mettre à côté d'Olivia. Harry semble refuser malgré l'insistance de la photographe, restant en position entre ses co-stars. Une décision qui a perturbé les fans du couple.

Harry et Olivia ont craqué l'un pour l'autre sur le tournage de Don't Worry Darling l'année dernière. Le chanteur a obtenu le rôle dans ce film hollywoodien après que l'acteur original Shia LaBeouf a dû être remplacé.



Le couple a été vu se tenant la main au mariage de son agent en janvier de l'année dernière, peu après sa séparation avec Jason Sudeikis.