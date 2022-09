Michael Bublé annonce qu'il pourrait arrêter sa carrière: il dévoile la raison

Le chanteur Michael Bublé, qui a connu la gloire dans les années 2000 avec des titres comme Haven't Met You Yet, ainsi que ses nombreuses chansons de Noël, pourrait prendre du recul par rapport à sa carrière à succès.



L'artiste partage quatre enfants avec sa femme Luisana Lopilato : Noah, neuf ans, Elias, six ans, Vida, quatre ans, et le petit Cielo, né en août de cette année. Et malgré sa carrière bien remplie, Michael est un père dévoué et impliqué, partageant régulièrement les réussites de ses enfants sur les réseaux sociaux et chantant leurs louanges dans des interviews.



Aujourd'hui, en abordant le sujet de ses enfants lors d'une apparition dans le podcast de Gaby Roslin, il a admis qu'il envisageait d'arrêter la musique afin de passer plus de temps avec eux.



"Je suis sur le point de penser que je pourrais peut-être devenir un père", a-t-il révélé, admettant qu'il "n'aime pas" sa carrière autant qu'il le devrait.



"J'ai cette image dans ma tête, de moi dans un champ avec mes enfants et les enfants d'Ed Sheeran, et nous nous serrons dans les bras, pique-niquons et nous saoulons."



Michael a déjà laissé entendre qu'il avait pensé à arrêter sa carrière musicale, notamment après que son fils aîné Noah ait été diagnostiqué d'un cancer du foie en 2016, date à laquelle il a pris deux ans de repos. La star a annulé sa tournée prévue à l'époque afin d'être avec sa famille. Noah s'est heureusement complètement remis et est maintenant un enfant en bonne santé.



Son rétablissement l'a incité à écrire le titre Forever Now, que Michael a déjà qualifié de "super-héros".



Il semble que Noah lui-même pourrait suivre Michael dans une carrière musicale, car il a récemment ému son père aux larmes en interprétant sa chanson au piano.





Dans la vidéo, l'enfant se concentre pour jouer chaque touche à la perfection, tandis que Michael, visiblement ému, chante.



"Noah m'a surpris après que je sois parti en tournée. Il a travaillé si dur pour apprendre cette chanson. Je suis si fier de mon garçon. Plus de talent dans ses petits doigts que je n'en ai dans tout mon corps", a écrit le père fier de son fils.