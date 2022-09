Le prince William et Kate emmènent leurs 3 enfants dans leur nouvelle école (vidéo)

Changement de décor pour les enfants du prince William et de Kate Middleton qui intègrent pour cette rentrée un nouvel établissement scolaire privé situé dans le Berkshire. Ce changement d'école survient après le déménagement du couple dans sa nouvelle demeure "Adelaïde Cottage", située dans le parc du château de Windsor.

Alors que la rentrée est ce jeudi, les enfants de William et Kate ont assisté ce mercredi à une séance d'information de 90 minutes pour les nouveaux élèves et leurs familles. L'occasion d'immortaliser cette rentrée sans déranger les autres élèves.

A son arrivée dans l'enceinte de l'école, la duchesse de Cambridge rayonnait alors qu'elle marchait main dans la main avec le prince George et le prince Louis, tous deux vêtus de l'uniforme d'été de l'école.

Le prince William, très souriant, est apparu tout aussi heureux et détendu. Il tenait la main de sa fille, la princesse Charlotte, qui était vêtue d'une robe d'été à carreaux bleus et blancs.

En rencontrant le directeur de l'établissement, William a fait référence à ses enfants en les appelant “le gang'' alors qu'il les aidait à monter les marches du grand manoir de campagne blanc du XIXe siècle. De leurs côtés, George, Charlotte et Louis ont tous déclaré qu'ils étaient “ravis'' de rentrer à l'école. Une source a déclaré que les enfants des Cambridge étaient "particulièrement heureux" d'être inscrits dans la même école pour la première fois.

Le duc et la duchesse commencent une nouvelle vie dans les contrées du Berkshire, loin de leur résidence officielle de Londres, Kensington Palace. Ce déménagement est considéré comme une chance pour le couple de prioritiser leurs enfants et de leur donner plus de liberté.