Le prince Louis, chouchou de la famille royale, effectue sa première grande rentrée à l'école (vidéo)

Le prince Louis, 4 ans, a charmé le Royaume-Uni avec sa spontanéité lors des célébrations du jubilé de platine de son arrière-grand-mère, la Reine Elizabeth II qui ont eu lieu en juin dernier. Mais pour son premier jour d'école, dans son nouvel établissement scolaire, le benjamin de la fratrie des Cambridge est apparu fort discipliné, tenant sagement la main de sa mère.

Alors que la famille des Cambridge remontait l'allée devant une équipe de journalistes venue assister à leur arrivée, le prince William a demandé à Louis s'il voulait lui donner la main. Une offre refusée par le garçonnet qui lui a répondu: "Je vais bien".

C'est la première fois que les enfants de Kate et William sont tous inscrits dans le même établissement scolaire. George, Charlotte et Louis ont assisté ce mercredi à une "journée d'information", un événement annuel pour accueillir les nouveaux entrants et leurs familles à l'école. Le trimestre scolaire débute officiellement ce jeudi.

Ce changement d'école survient après le déménagement des Cambridge. Ils ont quitté leur appartement situé dans le coeur de Londres pour offrir à leurs enfants plus de libertés. Ils se sont installés dans une résidence royale nichée dans le vaste parc du château de Windsor.