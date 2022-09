"Ma maman et mon autre maman": un couple lesbien pour la première fois dans le dessin animé Peppa Pig

Le dessin animé britannique Peppa Pig, qui met en scène une truie très populaire parmi les enfants du monde entier, a introduit pour la première fois un couple de mères lesbiennes dans un épisode, une initiative saluée par la communauté LGBT+.

Dans l'épisode 41 de la septième saison du dessin animé au succès planétaire, diffusé sur la chaîne britannique Channel 5 mardi, Penny, un personnage ours polaire, dessine sa famille et présente à ses camarades de classe "ma maman et mon autre maman". "Lovely", répond alors son institutrice tandis qu'on voit plus tard dans l'épisode les deux mamans venir chercher leur fille à l'école.

L'initiative, qui donne de la visibilité aux personnes LGBT+ dans un programme pour enfants où elles sont encore rarement représentées, a été saluée sur les réseaux sociaux: "VOILA comment on devrait apprendre l'inclusivité aux jeunes enfants", a écrit un internaute sur Twitter. "Nous n'avons pas besoin de leur parler de sexualité. Juste de tous les types de familles. Ils comprendront le reste en temps venu."

Si des personnages LGBT+ ont déjà été représentés dans des programmes destinés aux enfants, c'est la première fois en 18 ans d'existence que les réalisateurs de Peppa Pig décident d'en mettre en scène.

Il y a deux ans, une pétition qui a depuis recueilli près de 24.000 signatures avait demandé la création d'une famille avec des parents de même genre dans le programme.

"Ca a du sens pour de nombreux parents et enfants"

"C'est fantastique", a réagi auprès de la BBC Robbie de Santos, de l'association pour la défense des droits des personnes LGBT+ Stonewall. "Beaucoup de ceux qui regardent l'épisode auront deux mamans ou deux papas et ça a du sens pour de nombreux parents et enfants que leurs expériences soient représentées dans un programme pour enfants si culte", a-t-il affirmé à la BBC.

Créé en 2004, le dessin animé britannique a connu un succès mondial et est désormais disponible dans plus de 180 territoires à travers le monde.

Un autre programme britannique pour enfants exporté à l'international, Thomas et ses amis, va par ailleurs mettre en scène à partir du 21 septembre sur Channel 5 un personnage autiste, doublé par un enfant de neuf ans lui-même autiste.