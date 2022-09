Elizabeth II sous surveillance médicale: les princes Charles et William rassemblés auprès d'elle

Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, sont "préoccupés" par son état de santé et "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Ecosse, a indiqué le palais de Buckingham jeudi.

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et reste à Balmoral", a annoncé le palais dans un bref communiqué. Sa famille a été informée de son état de santé, a rapporté l'agence Press Association. Son héritier Charles, 73 ans, et son petit-fils William se rendent à Balmoral, ont indiqué leurs services respectifs.

Son héritier Charles, 73 ans, est arrivé avec sa femme Camilla à Balmoral, où la Reine passe tous les ans la fin de l'été.

Selon plusieurs sources, ces derniers jours, le prince Charles rendait quotidiennement visite à la Reine, une fréquence jugée "inhabituelle", par les observateurs royaux.

Les autres enfants de la Reine arrivent également à son chevet. Le comte et la comtesse de Wessex et le duc d'York se rendent à Balmoral. La princesse Anne est déjà là. Elle avait assisté à plusieurs engagements en Écosse cette semaine.

Son petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession, est attendu sur place, alors que la duchesse de Cambridge reste à Windsor pour rester auprès de ses enfants après leur premier jour dans leur nouvel établissement scolaire.

Le prince Harry et son épouse Meghan vont également effectuer le voyage pour l'Ecosse, a annoncé un porte-parole du couple.

La Reine a été photographiée mardi souriante et alerte, mais toujours fragile, utilisant un bâton et arborant de nombreuses ecchymoses sur les mains, résultat inévitable de ses années qui avancent.

C'était la première fois qu'elle était vue en public depuis 47 jours.