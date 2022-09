Surprise: deux anciens prétendants de l’Amour est dans le pré retentent leur chance et écrivent à la même agricultrice

L'Amour est dans le pré fait son grand retour sur RTL-TVI et RTL Play. Dans le premier épisode, les agriculteurs et agricultrices ont découvert les lettres des prétendant(e)s.

Soraya est une éleveuse de chevaux de 31 ans. Pendant son portrait, la jeune femme avait indiqué chercher une histoire sérieuse et son appel a été entendu… Par des anciens participants de l’émission! C’est très amusée que Soraya a en effet découvert la touchante lettre de Dino, boucher, déjà prétendant de l'Amour est dans le pré l'année dernière, que l'agricultrice a rapidement reconnu. Dino avait marqué les téléspectateurs par sa simplicité et son humour, et courtisait l'an passé Valentine à qui il avait offert une entrecôte en forme de cœur.

Plus tard, c’est la lettre d’un autre prétendant de la saison dernière que Soraya ouvre… Celle de Thomas, le "petit", qui lui aussi convoitait Valentine! Une situation cocasse qui a beaucoup fait rire notre célibataire. "Imagine, je choisis Dino et Thomas et on recommence", plaisante-t-elle avec la présentatrice Sandrine Dans.

On sait d’ailleurs que Soraya a sélectionné l’un des deux hommes pour le speed-dating!