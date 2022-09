"Nom de Dieu !!": cette lettre enflammée reçue par François, jeune agriculteur candidat à l'Amour est dans le pré

L’heure est à la réception et à la lecture des courriers pour les agriculteurs et agricultrices participant à l’Amour est dans le pré, l'émission étant de retour pour une nouvelle saison ce dimanche.

Et comme chaque année, cette étape regorge de surprises. Et le jeune François, 33 ans, a eu le plaisir de découvrir une lettre particulièrement avenante et engageante, qui a eu tendance a faire rougir le célibataire. "Nom de Dieu!", s'exclame-t-il d'ailleurs à la lecture de ce courrier.

Venue de Hollande, la prétendante se dit dès les premières lignes d’une courte lettre "prête à déménager pour vivre le bonheur éternel aux côtés de l’amour de ma vie" et promet de faire de lui "l'’homme le plus heureux de la planète". Rien que ça! "Je suis déjà l’amour de sa vie", plaisante François, quelque peu gêné, entre deux éclats de rire. Accompagné de Bernard, un autre candidat au caractère bien trempé, ce dernier joue le jeu de la potentielle candidate "très entreprenante" dont il conseille de mettre le courrier de côté.

Seul hic: l’interlocutrice n’a pas envoyé de photo…