Décès de la reine Elizabeth II: la foule se rassemble devant le palais de Buckingham

Le drapeau britannique a été mis en berne sur le palais de Buckingham, où étaient réunies des centaines de personnes, au moment de l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II. Des personnes présentes devant le palais ont éclaté en sanglots et la foule est devenue silencieuse, a constaté une journaliste de l'AFP, pendant qu'à la télévision la BBC diffusait l'hymne britannique.

La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans

La reine Elizabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est décédée jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Son fils le prince Charles lui succède automatiquement. "La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi (Charles, NDLR) et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni, où Elizabeth II était très populaire.

La reine était âgée de 96 ans. L'annonce de son décès était crainte depuis jeudi matin et la déclaration de ses médecins, qui jugeaient son état de santé "préoccupant".

L'ensemble de la famille royale britannique s'était d'ailleurs précipitée à son chevet. Avec le décès d'Elizabeth II, Charles devient automatiquement Roi. Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre, un porte-parole de la Maison Blanche indiquant d'emblée que "nos pensées vont à la famille" et "au peuple du Royaume-Uni". Le chef de l'Onu a, lui, salué "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II.