Décès de la reine Elizabeth II: les dirigeants du monde entier multiplient les hommages à la souveraine

Les dirigeants du monde entier ont rapidement réagi à la mort de la reine Elizabeth II, rendant hommage à la souveraine à l'exceptionnelle longévité et envoyant leurs vœux à la famille royale et au peuple britannique.

- La Maison Blanche a fait part de "ses pensées" pour la famille royale ainsi que pour le "peuple du Royaume-Uni", a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre.

"Nos cœurs et nos pensées vont à la famille de la reine et au peuple du Royaume-Uni", a dit la porte-parole du président Joe Biden.

- L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama a salué le règne d'Elizabeth II, défini par la "grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable".





- Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II, qu'il a saluée comme "une amie de la France, une reine de cœur" ayant "marqué à jamais son pays et son siècle".

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a réagi le président dans un tweet.





- Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé ses condoléances, saluant "une amie remarquable de l'Irlande".

"Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d'une remarquable amie de l'Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié" entre les deux pays à l'histoire tourmentée, a affirmé le président.

- Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II, qui a été une "présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur".

La reine "était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

- Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit "profondément attristé".

"Pendant plus de 70 ans, elle a incarné un leadership et un engagement public désintéressé. Mes plus sincères condoléances à la famille royale, à nos alliés de l'OTAN -le Royaume-Uni et le Canada -, et au peuple du Commonwealth", a-t-il tweeté.

- Le roi d'Espagne, Felipe VI, a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi, estimant dans un télégramme adressé au roi Charles III qu'elle avait "écrit" et "façonné les chapitres les plus pertinents de l'Histoire de notre monde durant les sept dernières décennies".

"Sa Majesté la reine Elizabeth II a indubitablement été témoin, a écrit et a façonné les chapitres les plus pertinents de l'Histoire de notre monde durant les sept dernières décennies", a écrit Felipe VI, louant "son sens du devoir, de l'engagement et sa vie entière consacrée à servir [son] peuple".

- L'Inde et le Pakistan ont rendu hommage jeudi à la reine Elizabeth II, décédée dans l'après-midi, en soulignant ses grandes qualités de dirigeante à la tête de l'ancienne puissance coloniale britannique.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit "peiné par la disparition" de celle qui avait accédé au trône en 1952, devenant le premier souverain britannique à ne pas avoir régné sur l'Empire des Indes, disparu en 1947 avec la Partition et les indépendances de l'Inde et du Pakistan.

La souveraine britannique a été "un guide inspirant pour sa nation et son peuple", a déclaré M. Modi en offrant ses condoléances à la famille royale et aux Britanniques.

Il a rappelé que lors d'une rencontre entre les deux dirigeants en Grande-Bretagne, la Reine lui avait montré un mouchoir que lui avait donné à son mariage le héros de l'indépendance indienne, le Mahatma Gandhi.

"Je chérirai toujours ce geste", a écrit M. Modi sur Twitter, ajoutant qu'Elizabeth II "symbolisait la dignité et la pudeur dans la vie publique". La Reine s'était rendu trois fois en Inde sous son règne.

Arif Alvi, président du Pakistan, le deuxième pays le plus peuplé du Commonwealth après l'Inde, a salué la mémoire d'"une grande et bienfaisante dirigeante".

Sa mort laisse un immense vide dont le souvenir "restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire mondiale", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a lui aussi offert ses "sincères condoléances".

La Reine Elizabeth II avait visité le Pakistan deux fois, en 1961 et 1997, lorsque le pays fêtait les 50 ans de son indépendance de l'empire britannique des Indes. La Grande-Bretagne est le premier partenaire économique du Pakistan, et abrite l'une de ses plus grande diasporas.

- La reine Elizabeth II était une "présence constante" dans la vie des Canadiens et "restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays", a déclaré jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

"Les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté", a ajouté sur Twitter le chef du gouvernement peu de temps après l'annonce du décès de celle qui était la cheffe d'Etat du Canada.

Peu de temps après, Justin Trudeau a pris brièvement la parole, les larmes aux yeux.

"Ces conservations vont me manquer énormément. Elle m'a beaucoup conseillé, aidé", a raconté le Premier ministre canadien évoquant une personne "curieuse, engagée, drôle.. et tellement plus encore".

"Dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force ont été une ressource" a-t-il encore ajouté, précisant qu'elle avait été la reine du Canada "pendant près de la moitié de l'existence" du pays.

Avant de conclure: "C'était l'une de mes personnes préférées au monde, elle me manquera".

En soixante-dix ans de règne, Elizabeth II s'est rendue 22 fois au Canada – plus que dans aucun autre pays.

Lors de sa dernière visite, en 2020, la monarque avait déclaré à la foule rassemblée à Halifax, dans l'est du pays: "c'est bon d'être chez soi!".

Partout dans le pays "les Canadiens porteront le deuil de la Reine. Prenons un instant pour honorer la mémoire de Sa Majesté, chacun à sa manière", a de son coté tweeté Mary Simon, gouverneure générale du Canada et représentante officielle d'Elizabeth II dans le pays.

Le pape, "profondément attristé", dit prier pour Elizabeth II et Charles III.