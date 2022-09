Décès d'Elizabeth II: le roi Charles III pourrait-il abdiquer en faveur de son fils William?

Charles est automatiquement devenu le nouveau roi d'Angleterre après le décès de la reine Elizabeth II survenu jeudi en soirée. Selon les journaux The Times et The Independent, entre autres, Charles III sera officiellement proclamé roi samedi lors de l'"Accession Council". Cet organe est composé, entre autres, de membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes et de hauts fonctionnaires. La dernière réunion de l'"Accession Council" lorsque Elizabeth II est montée sur le trône après la mort de George VI en 1952, avait réuni quelque 200 personnes.

Le Royaume-Uni entre donc dans une nouvelle ère: le nouveau roi Charles III doit s'adresser vendredi à ses sujets, en deuil après la mort d'Elizabeth II qui a provoqué une immense vague d'émotion dans le monde. Le roi Charles n'est cependant pas le membre de la famille royale le plus populaire, auprès des Britanniques. Il a essuyé plusieurs polémiques, dont la plus importante : son divorce chaotique avec la princesse Diana, tragiquement décédée quelques années plus tard.

Charles, roi pour une courte durée?



Charles aborde son règne bien moins aimé que sa mère. Selon un sondage de l'institut YouGov en 2021, à peine plus d'un tiers des sondés estimait qu'il ferait un bon roi, alors que plus de 70% avait une opinion favorable de la reine. De quoi relancer les espoirs des partisans d'une abolition de la monarchie au profit d'une république, idée soutenue par seulement 15% des Britanniques ces dernières années.

Charles "n'est pas protégé par la même aura presque impénétrable que la reine", selon Graham Smith, le directeur du mouvement Republic. Pour maintenir l'institution, Robert Hazell estime "concevable" que Charles abdique en faveur de son fils William, né en 1982 et très populaire, une option toujours rejetée par Elizabeth II. Mais pour Graham Smith, "il ne va pas laisser tomber".

Pour notre expert en royauté Thomas De Bergeyck, "l'abdication au Royaume-Uni est considérée comme une insulte. A priori, Charles n'abdiquera pas, mais si c'est pour le bien de la monarchie, pour mettre sur le trône un William, de 50 ans avec une belle carrière devant lui, pourquoi pas ?"

Sophie Lagesse, experte en royauté pour le journal SoirMag, était également présente lors de notre édition spéciale sur BEL RTL ce matin. "L'abdication devient quand même presque courante dans les cours royales modernes, on l'a vu au Pays-Bas, en Espagne, en Belgique", note la journaliste. "Les souverains vivent de plus en plus vieux, et ont droit à un moment à avoir une retraite. On peut comprendre qu'ils aient à un moment envie de passer la main, pour le bien de l'institution."

William, un prince qui se prépare à devenir roi

Cependant, depuis des années, le prince William se prépare: à 40 ans, il jouit d'une forte popularité dans son pays. Il devient l'héritier du trône, un statut d'autant plus exposé que son frère Harry s'est mis en retrait de la monarchie. Fils aîné de Charles et Diana, William, qui a hérité de la blondeur de sa mère, a acquis très jeune le sens du devoir qui incombe à un futur roi.

Au fil des ans, "Wills" a conquis le cœur des Britanniques dont beaucoup souhaitaient le voir succéder directement à sa grand-mère la reine Elizabeth II, à la place de son père, moins apprécié. En attendant son tour, William s'emploie à mener une vie aussi normale que possible, s'occupant de ses trois jeunes enfants, avec lesquels il vit au palais de Kensington à Londres, et se pliant sagement aux contraintes de la vie publique.

Ancien pilote d'hélicoptère-ambulancier pendant deux ans, il a quitté cet emploi en 2017 pour se consacrer à plein temps à ses tâches au sein de la famille royale. Un rôle qui a pris de plus en plus d'ampleur à mesure que sa grand-mère Elizabeth II, vieillissante, levait le pied tandis que son frère Harry et son oncle Andrew prenaient de la distance avec la famille royale.