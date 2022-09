Décès de la reine Elizabeth II: un arc-en-ciel se dessine au-dessus de Buckingham Palace et du château de Windsor lors de l'annonce

Comme un signe. Hier, après une pluie torrentielle et quelques minutes avant l'annonce du décès de la reine Elizabeth II, un arc-en-ciel s'est dessiné au-dessus de Buckingham Palace. Un arc-en-ciel est également apparu au-dessus du château de Windsor, la résidence principale de la famille royale, après l’annonce du drame.

Un phénomène perçu comme un symbole pour rendre hommage à la monarque à tout jamais liée à son époux le prince Philippe. Elizabeth II était parfois surnommé "la reine arc-en-ciel" en raison des couleurs qu’elle portait lors de ses apparitions. Sur Twitter, certaines images montrent également un arc-en-ciel en Australie (à Sydney précisément), pays membre du Commonwealth.

Les télévisions et radios ont interrompu leurs programmes pour annoncer le décès de la souveraine, veuve depuis le décès en avril 2021 de son époux Philip. Les drapeaux ont été mis en berne au dessus du palais de Buckingham à Londres, devant lequel certaines personnes ont éclaté en sanglots. "God Save the Queen" a été joué sur la BBC.

Dans le centre de Londres, les écrans publicitaires diffusent désormais des portraits de la souveraine. "Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille", a déclaré le nouveau roi Charles III dans son premier communiqué comme souverain. "Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier".