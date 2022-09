Première décision officielle du roi Charles III: une période de deuil commence dès maintenant au sein de la monarchie britannique

Une période de deuil sera observée par la famille royale britannique dès maintenant et jusqu'à sept jours après les funérailles de la reine Elizabeth II, a annoncé vendredi matin le Palais de Buckingham. La date des funérailles de la monarque, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, n'a pas encore été arrêtée, précise la BBC. Dans un communiqué, le Palais ajoute que cette période de deuil a été décidée par "Sa Majesté le Roi". Le deuil sera observé par les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale et ses représentants lors de leurs missions officielles, conclut le communiqué.

Distinct du deuil national que doit annoncer le gouvernement britannique, ce "deuil royal", qui débute ce vendredi, sera observé par les membres de la famille royale et le personnel de la monarchie ainsi que les troupes engagées dans les cérémonies. Les funérailles, à l'abbaye de Westminster, sont attendues dans une dizaine de jours, autour du lundi 19 septembre, mais aucune date n'a été arrêtée. La reine sera ensuite inhumée dans la chapelle du château de Windsor.

Aucun livre de condoléances ouvert

Les résidences royales, dont certaines sont ouvertes au public, comme les musées du palais de Buckingham, Balmoral en Ecosse ou Sandringham dans l'Est de l'Angleterre, vont rester fermées jusqu'aux funérailles, ont précisé les services du nouveau roi Charles III. Les drapeaux y ont été mis en berne et le resteront jusqu'à 08H00 (07H00 GMT) le lendemain de la fin du deuil royal. Le public est invité à apporter des fleurs aux résidences royales dans tout le Royaume-Uni mais aucun livre de condoléances ne sera ouvert, les hommages pouvant être laissés en ligne.

A 13H00 locales (12H00 GMT) vendredi, 96 coups de canons seront tirés depuis plusieurs endroits de Londres comme Hyde Park et la Tour de Londres. Le décès de la reine, à 96 ans après 70 ans et sept mois de règne, ouvre une séquence historique qui a été minutieusement préparée depuis des années et les détails du plan "London Bridge" (le pont de Londres) étaient régulièrement revus. S'y est ajoutée l'opération "Licorne", prévue en cas de décès en Ecosse. Le déroulé précis doit encore être officialisé. La reine étant décédée jeudi dans son château de Balmoral dans le Nord de l'Ecosse, son corps doit être transporté à Londres d'ici quelques jours, en passant par Edimbourg.