"Une foule présente en permanence": sous la pluie, au lendemain du décès de leur reine, les Britanniques lui rendent hommage

"C'est comme si les hommages ne s'étaient jamais arrêtés, depuis hier soir", explique d'emblée Amélie Schildt en direct depuis le Palais de Buckingham à Londres. Notre équipe RTL INFO est arrivée hier soir, et a passé une partie de la nuit devant le palais. "Une foule était présente en permanence, et cela continue aujourd'hui malgré la pluie", précise notre journaliste.

En Angleterre, sur toutes les chaînes de télévision, la vie de la reine est diffusée en boucle. Les Britanniques viennent ce matin déposer une fleur devant le palais avant de partir au travail. Les hommages sont déjà nombreux à Londres, et cela va continuer puisque le week-end arrive. On peut s'attendre à ce que les Britanniques se déplacent depuis les quatre coins du pays.

Durant ce moment d'histoire, Amélie Schildt, journaliste spécialiste de la royauté, explique être particulièrement marquée par "la diversité des personnes qui viennent se recueillir. La reine a fédéré au-delà des âges : des enfants viennent lui rendre hommage, mais aussi des jeunes, qui brandissaient des drapeaux sur le Memorial Victoria, et des personnes plus âgées bien sûr. Elle a fédéré aussi au-delà des opinions politiques et des opinions religieuses. Des personnes issues de l'immigration sont notamment venues déposer des fleurs au nom de leur communauté. Ce qui marque, c'est de voir à quel point elle a été un symbole pour tous les Britanniques, quel que soit leur parcours."

Ce rassemblement du pays autour de sa reine n'est pas sans rappeler l'effervescence du jubilé d'Elizabeth II, il y a à peine quelques mois.