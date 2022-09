Notre envoyé spécial en direct de Balmoral où est décédée la reine Elizabeth II: "L'atmosphère est particulière, pesante"

Notre envoyé spécial Michael Menten est en direct de Balmoral, devant le château où est décédée la reine Elizabeth II à 96 ans ce jeudi. "C'était le lieu de villégiature privilégié d'Elizabeth II où chaque année elle y passait ses vacances entre août et septembre, rejointe par les différents membres de sa famille", commente notre journaliste sur place.

Un château qui a un double visage, comme l'explique notre envoyé spécial : "C'est ici que Charles et Diana ont passé une partie de leur lune de miel. Certains britanniques prétendent même que c'est le plus bel endroit du monde. Un vaste domaine de 20.000 hectares perdu au beau milieu de la campagne écossaise".

Il règne ici un silence absolu

Puis il ajoute: "Mais c'est également un lieu chargé de souvenirs douloureux pour la Reine puisque c'est ici qu'elle a vécu l'un des moments les plus difficiles sans doute de son règne, le décès de la princesse Diana. Elizabeth II, le prince Charles, William et Harry étaient à Balmoral au moment du drame et sont restés retranchés dans ce château plusieurs jours".

Malheureusement le château de Balmoral sera maintenant associé à la fin du règne d'Elizabeth II, la fin d'une ère après 70 ans passés sur le trône.

Et en arrivant devant les grilles du château ce vendredi matin, notre journaliste a été "surpris par le monde". Mais aussi, par l'atmosphère "pesante" qui règne à Balmoral: "Nous avons aussi ressenti une atmosphère particulière, pesante, les personnes autour de nous chuchotent, prient parfois, déposent des fleurs un peu partout, certains tentent même de regarder à travers les grilles. Mais pour l'instant pas de mouvement, il règne ici un silence absolu", termine-t-il.