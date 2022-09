Quand la reine Elizabeth II se rendait en toute simplicité dans un restaurant en France: le souvenir de Christophe Giltay

La reine Elizabeth II est décédée jeudi dans son château écossais de Balmoral après ce qui apparaît comme une dégradation de son état de santé. L'occasion pour notre grand reporter Christophe Giltay de narrer un souvenir impérissable.

Les faits remontent au 7 juin 2004, en Normandie, lors des célébrations du 60e anniversaire du débarquement. Tous les chefs d'État étaient présents dont la reine Elizabeth II. Le lendemain des célébrations du 6 juin, une nouvelle célébration devait avoir lieu à Honfleur. Une équipe de RTL se déploie sur les lieux pour intervenir en direct dans le journal télévisé. Quand soudain: "Le maire arrive complètement paniqué indiquant qu'il ne faut pas rester-là, car une grande personnalité est attendue. Au bout de 5 minutes, on a compris qu'il s'agissait de la reine!", raconte Christophe Giltay.

La monarque se rendait tout simplement dans un petit restaurant au bord du port de Honfleur pour déjeuner. "A 13h, on voit arriver, sans sécurité, sans motard, une Range Rover de couleur sombre avec trois personnes à bord. Le chauffeur, un garde du corps, et à l'arrière... la reine. Toute simple, avec une robe verte. Pas de chapeau. Comme ornement, un collier de perles à trois rangées."

La reine a salué les personnes présentes dehors. Elle est rentrée et a rejoint un groupe d'amis d'une dizaine de femmes françaises et britanniques faisant partie d'une association caritative. "Pour le peu que j'ai pu voir en regardant par la fenêtre, le repas avait l'air très sympa et très décontracté. À la fin, la reine est sortie et est remontée dans sa voiture comme n'importe qui."

En Normandie, il faut dire que la reine est un peu comme chez elle. Depuis 1066 et Guillaume le conquérant, les rois et reines d'Angleterre sont toujours Duc ou Duchesse de Normandie.