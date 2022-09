Décès de la reine Elizabeth II: après Charles, quel est l'ordre de succession au trône britannique?

Le fils aîné de la reine, Charles, est devenu automatiquement roi après son décès, sous le nom de Charles III. Mais ensuite? Quel est l'ordre de succession au trône britannique?

"God save the King!" Après plus de 70 ans de règne, la reine Elizabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans ce jeudi dans son château de Balmoral en Ecosse. Son fils aîné, Charles, est automatiquement devenu roi sous le nom de Charles III, et sera officiellement proclamé ce samedi matin au palais de Saint-James, à Londres. Mais ensuite?

La disparition de la monarque, 8 fois grand-mère et 12 fois arrière-grand-mère, entraîne son lot de questions, est notamment quel est l'ordre de succession au trône britannique? On vous explique tout.

Âgé de 73 ans, le roi Charles III est le plus vieux souverain de l'histoire du royaume britannique à être couronné. Elizabeth II préparait sa succession depuis plusieurs années déjà, comme quand en 2018 elle l'avait désigné comme successeur à la tête du Commonwealth. Ce soir à 19h, le nouveau roi s'exprimera pour la première fois à la télévision.

Moins populaire que la reine Elizabeth II, le roi Charles III aura des preuves à faire pour conquérir le coeur des Britanniques. Beaucoup de ses sujets lui ont tenu rigueur de son divorce avec la princesse Diana, adorée de tous les Britanniques, morte tragiquement en 1997. L'impopularité Charles a été nourrie par la liaison extraconjugale qu'il a entretenue avec Camilla Parker Bowles, son amour de jeunesse, qu'il a depuis épousé et qui devient désormais la reine consort.

A la mort du roi Charles III, ce sera son fils aîné le prince William qui prendra sa succession sur le trône. Premier enfant de Lady Di, William est bien plus populaire que son père. Selon un sondage, il est même le troisième membre de la famille royale le plus aimé du peuple britannique , derrière sa grand-mère la défunte Elizabeth II, et son épouse Kate.

Ensemble, ils ont eu trois enfants: le prince George (9 ans), la princesse Charlotte (7 ans) et le prince Louis (3 ans). En tant qu'aîné, George est le 2e héritier de la couronne dans l'ordre de succession au trône, après son père William.

Le prince Harry est 5e dans la liste. Le frère du prince William et fils cadet de Charles et Lady Di a été rétrogradé dans l'ordre de succession par la naissance des trois enfants de son frère. En 2018, Harry effectue un mariage princier avec l'actrice américaine Meghan Markle. Le petit-fils préféré de la reine Elizabeth II a ensuite abandonné toute obligation royale et refait sa vie en Californie, avec son épouse et ses deux jeunes enfants. Une décision qui a fait scandale auprès de la famille royale.