Nos spécialistes analysent le premier discours de Charles III en tant que roi (vidéo)

Le premier discours de Charles III en tant que roi a été diffusé ce vendredi à 19h00, heure belge. Nos invités dans l'Édition spéciale du RTL INFO 19H ont analysés les déclarations du souverain.

Son allocution était clairement axée sur l'hommage à la reine défunte, Elizabeth II, avec un message très émouvant. "Il lui parle directement en la remerciant au nom du peuple, au nom de sa famille, parce que maintenant il est le chef de sa famille, également", décrypte d'abord Thomas De Bergeyck, notre journaliste spécialisé en royauté. "Il y a le cadre aussi de ce discours qui est très particulier. Un peu feutré, forcément, on est dans une période de deuil. Si je ne m'abuse, ce discours s'est fait à Buckingham. Le retour du souverain à Buckingham est très symbolique. Ça veut dire aussi, 'vous le peuple, vous qui nous soutenez, vous qui êtes avec nous, continuez à venir à Buckingham parce que c'est de nouveau le siège, le centre du pouvoir'", ajoute-t-il.

Je ne m'attendais pas à ce qu'il retrace autant le règne de sa maman

Le contenu du discours est tel qu'on l'attendait: un hommage à la reine Elizabeth. "Il est remonté longtemps en arrière, 75 ans en arrière, en 1947, le fameux discours fondateur du Cap, où elle s'était engagée à vie. C'est peut-être, entre les lignes, ce que Charles vient de faire devant nous", précise notre journaliste.

Sophie Lagesse, journaliste au Soir Mag, précise d'ailleurs que le discours a duré plus longtemps que prévu. "D'abord, il avait été annoncé que le discours ne durerait que deux minutes. Là, je crois qu'on était à huit ou neuf. C'était assez long. Je ne m'attendais pas à ce qu'il retrace autant le règne de sa maman. Je m'attendais à un hommage un peu plus bref. Il est vraiment revenu presque dans les détails sur chaque étape du règne de sa maman, avant d'enfin parler de lui en tant que nouveau roi", précise-t-elle.

Le contenu n'est pas politique. "Il souligne le sens du devoir, les sacrifices de sa mère. Les sacrifices qu'il a bien connus, en voyant sa mère fort absente. Mais aussi le sens du devoir jusqu'à la dernière photo, il y a deux jours. C'est quand même cette reine debout, souriante, recevant sa quinzième Première ministre", ajoute Vincent Dujardin, historien à l'UCLouvain.

Un exercice maîtrisé

Thomas De Bergeyck souligne également le professionnalisme de Charles III dans cet exercice de communication. "Il s'exprime extrêmement bien, le rythme est soutenu. On dirait un journaliste-présentateur de la BBC. Moi ça m'a vraiment frappé", confie-t-il.

Le rôle religieux

De son côté, Vincent Dujardin pointe un sujet abordé par Charles III. "Il évoque son rôle de gouverneur suprême de l'église d'Angleterre. Il n'y a pas cette séparation entre l'église et l'Etat au Royaume-Uni comme chez nous. Ça veut dire que ce rôle-là, il le souligne", explique l'historien.

Défenseur du Commowealth

Charles III s'est également engagé à défendre le Commonwealth. C'est l'organisation intergouvernementale composée de 56 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Ces dernières années, des critiques ont été émises à l'encontre de l'organisation. "On dit toujours que le Commonwealth est mourant. Ici, on sent qu'il y tient", analyse Thomas De Bergeyck.

"C'est assez logique qu'il le mentionne. Elle (la reine) était quand même reine de 15 États membres du Commonwealth. Ça fait quand même 150 millions d'habitants. Il y a des débats dans certains États. Même si je ne pense pas que le Canada va renoncer à la monarchie dans les prochaines années, mais c'est important qu'il ait cette allusion là aussi", précise de son côté Vincent Dujardin.

La distribution des rôles

Enfin, en tant que nouveau chef de famille, Charles III distribue également les rôles. "Son fils, prince de Galles déjà aujourd'hui. Le duché de Cornouailles. Ce sont ces propriétés agricoles, commerciales, résidentielles, et un grand portefeuille d'investissements financiers, dont il bénéficie d'ailleurs aussi des revenus. Donc il partage les rôles", indique Vincent Dujardin. Quant à Camilla, la femme de Charles III, elle sera reine consort.

Enfin, même s'il ne leur a attribué aucun rôle, Charles III a eu un petit mot pour son fils Harry et sa belle-fille Meghan (voir notre article).