Charles III s'exprime sur Harry et Meghan dans son premier discours de roi

Charles III a prononcé son premier discours en tant que roi du Royaume-Uni ce vendredi. Son allocution a laissé une grande place à la reine Elizabeth II, sa mère, afin de lui rendre un vibrant hommage.

Au moment d'évoquer les nouveaux rôles au sein de la famille royale, Charles III a tendu la main à son fils Harry. "Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger", a déclaré le nouveau souverain britannique.

Un message d'apaisement alors que les relations se sont notoirement dégradées avec son fils cadet depuis plusieurs mois. Les tensions familiales n'ont jamais été aussi vives au sein des Windsor, et ce, depuis l'interview fracassante accordée à la papesse américaine de l'audimat, Oprah Winfrey, en mars 2021, au cours de laquelle Harry et Meghan ont accusé la famille royale d'insensibilité et de racisme.

Harry est d'ailleurs venu seul jeudi, en vol régulier, à Balmoral. Il y est arrivé bien après l'annonce de la mort de la souveraine, alors que les membres actifs de la famille royale, dont son frère William, étaient transportés par la Royal Air Force.