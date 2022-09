Camilla devient reine consort: son comportement lors du bain de foule a retenu l'attention 

Charles III a prononcé son premier discours de souverain ce vendredi. Prince de Galles durant des décennies, il devient donc roi à l'âge de 73 ans. Pour assumer sa charge, il pourra compter sur sa femme, Camilla Parker Bowles. Les époux se sont unis en 2005, mais entretenaient une relation de longue date.

Camilla devient aujourd'hui reine consort. C'est la reine Elizabeth II elle-même qui voulait qu'elle porte ce titre. "Pendant des années, il avait été dit qu'elle aurait été princesse consort. C'était décidé. Il y a quelques mois, à la surprise générale, elle a décidé que Camilla serait finalement reine consort. Peut-être qu'elle avait un pincement au cœur en se disant qu'il n'y aurait plus de reine en Angleterre", souligne Sophie Lagesse, journaliste au Soir Mag.

Le titre est avant tout honorifique, et vise à désigner l'époux, dans ce cas on parle de prince consort, ou l'épouse (reine consort) du souverain régnant. "On est dans la symbolique ici. On ne parle que de symbole finalement. Ils font ce qu'ils veulent avec les titres, d'une certaine manière", indique Thomas De Bergeyck.

Selon notre journaliste spécialiste de la royauté, le rôle de Camilla pourrait toutefois être plus déterminant que ce qui était attendu. "Je pense qu'elle aura un rôle encore plus important que celui de prince consort, celui de son beau-père (ndlr: Philip Mountbatten, duc d'Edimbourg, décédé en 2021)", confie-t-il.

En plus du titre honorifique qui lui est accordé, un petit signe a retenu l'attention de Thomas De Bergeyck. Il s'est manifesté lorsque Charles III est arrivé à Buckingham ce vendredi après-midi et qu'il est allé à la rencontre de la foule rassemblée sur place. "On l'a encore vu dans le bain de foule, ils sont l'un à côté de l'autre. Elle n'est pas trois pas derrière lui, comme l'était le duc d'Edimbourg avec Elizabeth. Moi je pense que son rôle de reine consort sera fondamental à ses côtés", analyse notre journaliste. "D'ailleurs il le dit. Quand il intronise ses enfants dans son discours, il intronise aussi son épouse. Ça, évidemment, c'est chargé de sens", conclut-il.

Une relation longtemps controversée

Avant d'être installée aux côtés de celui qui est aujourd'hui son mari, Camilla a longtemps vu son nom synonyme de scandale.

Au début des années 1990, les échos autour de la relation entretenue par le prince et son amie se font de plus en plus précis dans la presse, qui y voit un obstacle à l'accession de Charles au trône.

L'Eglise s'en mêle également. Pour l'archidiacre d'York, "le prince n'a pas respecté son serment devant Dieu": "S'il ne l'a pas respecté à cette occasion, comment pourrait-il aller à l'abbaye de Westminster et à nouveau prêter serment lors de son couronnement?".

Lors d'une interview événement en 1994, Charles confirme avoir trompé Diana et entretenu une relation extra-conjugale avec Camilla.

A la question de savoir s'il s'est montré fidèle envers son épouse, le prince de Galles répond "oui"... "jusqu'à ce qu'il soit devenu clair que le mariage était un échec sans espoir".

Dans la foulée de la confession, l'opinion publique britannique se montrera un temps plus compréhensive envers le prince, puis aura la dent dure envers Charles, qui devra, après la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997, mettre entre parenthèses son opération de séduction visant à officialiser sa relation avec Camilla.

Des années plus tard, en 2005, les deux divorcés se disent oui lors d'un mariage civil.

Selon Richard Fitzwilliam, expert de la royauté, "les gens se rendent compte que Camilla est idéale pour Charles et que l'équipe qu'ils forment marche merveilleusement".