Le Roi Charles a appelé Harry pour lui dire de ne pas venir avec Meghan au chevet de la Reine

C'est une information relayée dans tous les journaux britanniques ce matin et qui avait suscité l'étonnement le jour du décès de la Reine. Alors que le couple des Sussex était annoncé au chevet de la Reine, c'est finalement le prince Harry, seul, qui était arrivé à Balmoral en soirée ce jeudi.

Selon plusieurs sources royales, informé de l'arrivée de Meghan et Harry en Ecosse, le roi Charles "aurait appelé" le prince Harry pour lui demander de ne pas amener son épouse Meghan Markle au château de Balmoral alors que lui et d'autres membres de la famille royale se précipitaient aux côtés de la reine mourante.

Au milieu de la tragédie familiale personnelle de jeudi, lorsque la reine est décédée à l'âge de 96 ans, un petit drame domestique se déroulait en coulisse impliquant le duc et la duchesse de Sussex.

C'était une sorte de coïncidence heureuse que Harry et Meghan se trouvaient justement dans le pays lorsque la grand-mère du prince est décédée, lui épargnant une course transatlantique émotionnelle alors que la santé de la Reine s'aggravait.

Malgré les rancœurs de ces dernières années, personne ne lui en voudrait de faire le deuil de sa "granny" bien-aimée, avec qui il avait toujours entretenu une relation chaleureuse et amusante.

Mais alors que les ménages royaux étaient préoccupés par la monarque malade, les Sussex ont provoqué une vague sans précédent dans les coulisses en annonçant que Harry et Meghan se rendraient tous les deux à Balmoral.

Selon The Sun, le prince Harry était à Frogmore Cottage lorsqu'il a reçu un appel de son père lui demandant de ne pas amener Meghan.

"Charles a dit à Harry qu'il n'était ni juste ni approprié que Meghan soit à Balmoral à un moment aussi profondément triste", a déclaré une source au journal.

"On lui a fait remarquer que Kate n'irait pas et que le nombre devrait vraiment être limité à la famille la plus proche".

"Charles a dit très, très clairement que Meghan ne serait pas la bienvenue."

Pendant ce temps, The Telegraph a rapporté que Harry n'avait pas été initialement convoqué lorsque des membres de la famille royale se sont rendus à Balmoral, comme son frère le prince William, pour des raisons constitutionnelles.