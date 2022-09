Opération "Gold Orb": à quoi va ressembler le couronnement du roi Charles III?

À la suite de la mort de la reine Elizabeth II, les plans convenus dans le cadre de "l'opération Gold Orb" - le nom de code secret du couronnement de son fils Charles - entreront en action.

Lorsqu'Elizabeth a été couronnée en juin 1953, ce fut une cérémonie somptueuse qui a ravivé le moral d'une nation affamée d'apparat par la guerre.

Mais 70 ans plus tard, le prochain couronnement du roi Charles III devrait être une affaire très réduite à l'abbaye de Westminster et qui cimentera la place de sa femme, Camilla, dans l'histoire.

Ce rituel solennel et sacré où le nouveau souverain est oint et prête serment devant Dieu est susceptible d'être beaucoup plus court et moins fastueux que par le passé, donnant le ton au règne de Charles, qui commence dans une période de récession économique où le peuple britannique traverse une crise énergétique historique.

On estime que le couronnement de sa mère en 1953 a coûté la somme astronomique de 1,57 million de livres sterling, soit l'équivalent de 46 millions de livres sterling aujourd'hui.

Le nouveau Roi a déjà clairement indiqué qu'il était favorable à une monarchie plus sobre, légère et plus moderne et son service de couronnement reflétera cela, selon des sources.

Néanmoins, la planification sera méticuleuse, chaque détail étant pris en compte.

Le couronnement du roi Charles III ne devrait pas avoir lieu avant le printemps. Alors que le couronnement de sa mère a duré trois heures et a été le premier à être télévisé, il est déjà prévu que la cérémonie sera considérablement plus courte que celle de 1953.

Symboles de pouvoir et de spiritualité, les joyaux de la couronne britannique, gardés sous haute surveillance à la Tour de Londres, quitteront le célèbre monument pour être utilisés lors du couronnement.

- La couronne impériale d'apparat

La couronne impériale d'État a été créée pour le couronnement du roi George VI en 1937. C'est la couronne qu'a portée Elizabeth II à la suite de son couronnement.

La reine l'a également utilisée à d'autres occasions, comme lorsqu'elle ouvrait officiellement le Parlement.

Pesant un peu plus d'un kilo et mesurant 31,5 centimètres de haut, cette imposante couronne est sertie de 2.868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et 4 rubis.

- Le sceptre à la colombe

Créé pour le couronnement de Charles II en 1661, ce sceptre en or est surmonté d'une colombe aux ailes déployées juchée sur une croix pour symboliser le Saint-Esprit.

Il représente le rôle spirituel et pastoral du souverain. Long de 110 centimètres, il pèse 1.150 grammes.

- Le sceptre à la croix

Ce sceptre représente le pouvoir temporel du souverain. Il a été utilisé à chaque couronnement depuis celui de Charles II en 1661. Il pèse 1.170 grammes pour 92 centimètres de long.

En 1911 y a été ajouté l'impressionnant diamant Cullinan I de 530,2 carats. Un diamant si grand que le sceptre a dû être renforcé pour supporter son poids.

- L'orbe royal

Ce globe surmonté d'une croix symbolise le monde chrétien. Il est constitué d'une sphère creuse en or sertie d'émeraudes, de rubis et de saphirs entourés de diamants et encadrés par deux rangées de perles.

Une croix sertie de diamants avec d'un côté un saphir au centre et de l'autre une émeraude, surmonte le globe.

Lors de la cérémonie de couronnement, l'orbe est placé dans la main droite du monarque, avant d'être déposé sur l'autel.

L'orbe mesure 27,5 centimètres de haut et pèse 1.320 grammes.

- L'Ampoule

Cet objet en or en forme d'aigle aux ailes déployées contient l'huile consacrée utilisée lors de l'onction du souverain.

L'archevêque de Canterbury verse l'huile depuis la tête de l'aigle dans une cuillère, et oint le monarque sur les mains, la poitrine et la tête, lors de ce qui constitue le moment le plus sacré de la cérémonie du couronnement.

La figure de l'aigle vient d'une légende selon laquelle la Vierge Marie est apparue à Saint Thomas Becket, et lui a remis un aigle en or et une fiole d'huile destinée à l'onction des futurs rois d'Angleterre.

- Les éperons

Ces éperons en or, symbolisant la chevalerie, sont utilisés depuis le couronnement de Richard Coeur de Lion en 1189. Ils sont attachés aux chevilles des souverains, et dans le cas des reines simplement placés sur l'autel.

- L'anneau

Cette bague en or a été réalisée pour le couronnement de Guillaume IV en 1831. Elle est composée d'un saphir entouré de diamants et incrusté de rubis formant une croix. Lors de la cérémonie du couronnement, elle est placée à l'annulaire du souverain par l'archevêque, en signe de "dignité royale".

- La couronne de Saint Edouard

Réalisée pour le couronnement de Charles II, la couronne de Saint Edouard est la plus importante et la plus sacrée de toutes les couronnes. Elle n'est utilisée qu'au moment même du couronnement.

Cette couronne en or massif sertie de pierres semi-précieuses, dont des rubis, des améthystes et des saphirs, et dotée d'une bande d'hermine est particulièrement lourde à porter: elle pèse plus de 2 kilos.