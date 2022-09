Il a passé le week-end dernier avec la Reine Elizabeth au château de Balmoral: Iain Greenshields raconte comment était la souveraine

Il est l'un des derniers invités de la reine à Balmoral. Le Dr Iain Greenshields, modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse est resté avec la Reine lors de sa retraite royale le week-end dernier – quelques jours seulement avant son décès à l'âge de 96 ans. Ils ont dîné ensemble le samedi et déjeuné le dimanche, et ont même étrangement abordé le sujet de l'au-delà.

ll a raconté à BBC Radio Scotland sa dernière conversation poignante avec Sa Majesté. Et de décrire: "Elle était en grande forme, de très bonne humeur, évidemment frêle, vous pouvez le voir, mais très lucide et sur la balle".

"Elle parlait de son passé, de son amour pour Balmoral, de son père, de sa mère, du prince Philip, des chevaux... Elle était très engagée dans ce qui se passait dans l'église et dans la nation aussi."

Il a expliqué comment elle avait parlé "de manière très émouvante" des funérailles de Philip et comment la mort de son mari l'avait touchée, "'particulièrement quand les cornemuses ont retenti".

Et il a dit que la reine semblait ravie de passer du temps dans sa maison bien-aimée de Balmoral.

Il a déclaré: "En conversation avec elle, elle m'a emmené à la fenêtre et elle regardait ses jardins avec beaucoup de fierté et d'affection. Et je pense que c'est là qu'elle aurait voulu passer ses derniers jours et je pense que la famille en est réconfortée."

Elle a ensuite eu "une réflexion sur la vie" alors qu'ils discutaient de sa foi et de l'au-delà.

Il a déclaré au Telegraph : "Elle parlait juste de certaines des personnes remarquables qu'elle avait rencontrées. Et elle a évoqué le sens de la vie et où cette vie mène et de la vie éternelle et de la résurrection, et de ce que ces choses signifiaient. Et puis, comme cela se produit dans cette conversation, vous passez simplement à autre chose."

"Je pense qu'elle aimait l'endroit où elle séjournait, et elle l'a mentionné plus d'une fois, et a trouvé une grande paix à Balmoral, et je pense qu'il est peut-être très approprié que ce soit l'endroit où elle est morte."

Cela vient après qu'un photographe a raconté le moment inoubliable où elle a rencontré la reine deux jours avant sa mort.

Jane Barlow, qui travaille pour l'agence PA, a déclaré que la reine était fragile mais de bonne humeur lorsqu'elle a pris les dernières photos publiques d'elle mardi.

Jane avait été envoyée à Balmoral pour photographier le moment où la Reine rencontra Liz Truss pour l'adopter officiellement comme nouvelle Première ministre.

Et, en attendant que la chef des conservateurs arrive dans la résidence estivale de la Reine, Jane a pris quelques portraits.

À cette époque, elle et le monarque ont partagé des petites discussions sur la météo. Le temps était maussade avec un ciel sombre et de fortes pluies au-dessus du château de Balmoral ce jour-là.

Jane, qui est photographe en Écosse depuis six ans, a déclaré à propos de la Reine: "Elle m'a beaucoup souri."