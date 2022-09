Voici pourquoi le roi Charles III devrait être tourné vers la gauche sur les nouvelles pièces de monnaie et billets

Le décès de la reine Elizabeth II implique de nombreux changements pour les Britanniques. L'un d'eux concerne l'argent liquide. Les billets et pièces de monnaie du Royaume-Uni vont progressivement être remplacés par de nouveaux, à l'effigie du nouveau roi Charles III. Si le portrait change, son inclinaison également. Le visage de Charles devrait être orienté vers la gauche alors que celui de sa mère l'était vers la droite. Voici pourquoi.

Une question de tradition

La société anglaise est pleine de traditions. Comme le mentionne, le site de la famille royale, "à partir de l’époque de Charles II, la tradition veut que les monarques soient représentés sur la monnaie dans le sens opposé à celui de leur prédécesseur immédiat". Une pratique bien ancrée au Royaume-Uni qui remonte à 1660, et qui a presque toujours été respectée depuis.

Édouard VIII, l'exception

Il y a toujours une exception qui confirme la règle. L'unique règne sous lequel la tradition n’a pas été respectée, c’est celui, très éphémère, d’Édouard VIII, l’oncle de la reine Elizabeth II, entre janvier et décembre 1936. Comme pour son prédécesseur, George V, son profil était tournés vers la gauche. Pourquoi ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas à cause de la durée de son règne, mais plutôt à cause d'une envie personnelle. "Édouard VIII aimait les portraits de lui-même tournés vers la gauche, même si, selon la tradition, il aurait dû être tourné vers la droite", explique le site de la famille royale.

Les choses sont vite revenues à la tradition avec George VI, le père d'Elizabeth II, qui succéda à son frère Édouard VIII. Regard vers la gauche, il a agi comme si son devancier regardait bien vers la droite (comme cela aurait dû être le cas). On connaît le reste de l'histoire : lors de sa montée sur le trône, Elizabeth II respectera, elle aussi, la tradition. Son profil est bien tourné vers la droite sur les 29 milliards de pièces à son effigie en circulation actuellement.

Pour le nouveau roi Charles III, le changement de monnaie devrait se faire progressivement. La programmation et les dates du début de remplacement devraient être précisées une fois la période de deuil national terminée. Pour les billets et pièces à l'effigie de la reine ? Pas de panique. La Royal Mint, agence du Royaume-Uni qui se charge de frapper les pièces britanniques a rassuré la population. Pièces et billets auront toujours le "cours légal" et resteront "en circulation".