Pourquoi la reine Elizabeth II portait toujours des couleurs vives ?

Un style inoubliable composé de couleurs vives. La reine Elizabeth II ne passait clairement pas inaperçue ! Elle restera à jamais connue pour être une monarque à la vie et à la garde-robe hautes en couleurs. À ce sujet, elle s'était d'ailleurs expliquée sur ses goûts très assumés en matière de vêtements.



Dans la biographie "Our Queen", l'auteur Robert Hardman relaye ses propos. "Ma remarque préférée de la reine était : si je porte du beige, personne ne saura qui je suis." La raison est donc claire : la reine voulait être facilement repérable au dans la foule. "Elle n'assistera pas à un engagement dans un lieu verdoyant, comme un champ de courses ou une fête dans un jardin, dans un vert camouflant. Mais elle se fera un plaisir de déployer le vert pour se démarquer là où c'est nécessaire", avait également ajouté par ailleurs, Sali Hugues, un journaliste royal dans son livre "Our Rainbow Queen". Le pari a donc bien été réussi pour la reine qui est aujourd'hui inoubliable avec son style "Color-block"



Des messages forts à travers sa garde-robe