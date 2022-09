"Une grande partie de ma vie", "Une source d'inspiration", "Merci pour tout": les célébrités rendent hommage à la reine Elizabeth II

Depuis l'annonce du décès de la reine Elizabeth, des hommages inondent les réseaux sociaux. Chanteurs/chanteuses, comédien/comédienne et même personnage de fiction ont rendu hommage à la monarque.

Pour Céline Dion, sa majesté la reine Elizabeth II était "une femme avec tellement de grâce, d’élégance et d’une gentillesse extraordinaire"

Sur son compte Instagram, Céline Dion a publié une photo de la reine avec la légende suivante : "Sa Majesté la reine Elizabeth II était une femme avec tellement de grâce, d'élégance et d'une gentillesse extraordinaire. Elle a consacré sa vie au service public, aidant sans relâche les personnes dans le besoin. Elle était un modèle de force et de dignité pour tant de gens et sa perte sera grandement ressentie dans le monde entier. Elle nous manquera tous. Mes plus sincères condoléances à la famille royale et à tous ceux qui l'aimaient et la chérissaient."

Whoopi Goldberg : "Que diable ! Je suis en compagnie de la reine d'Angleterre."

Sur Twitter, la vedette de Sister Act a exprimé tout son amour pour la reine. "Il y a plusieurs années, en 2019, j'ai rencontré la reine Elizabeth à The Royal Variety Performance. Comme elle m'approchait, tout ce que je pouvais penser était : 'Que diable ! Je suis une enfant américaine et je suis en compagnie de la reine d'Angleterre.' J'étais impressionnée. Reposez en paix. God save the King."

David et Victoria Beckham "attristés" par le décès de "notre" monarque

Sur ses réseaux sociaux, l'ancienne star du football a écrit : "Je suis vraiment attristé par la mort de Sa Majesté, la Reine. Quelle effusion d'amour et de respect pour le jubilé de platine, pour sa vie au service de la nation. La dévastation que nous ressentons tous aujourd'hui montre ce qu'elle représente pour les gens de ce pays et du monde entier, combien elle nous a inspirés par son leadership, comment elle nous a réconfortés lorsque les temps étaient difficiles. Jusqu'à ses derniers jours, elle a servi son pays avec dignité et grâce. Cette année, elle aura su à quel point elle était aimée. Mes pensées et mes prières accompagnent notre famille royale…" Son épouse Victoria s'est jointe à lui : "Aujourd'hui est un jour très triste, non seulement pour notre pays, mais pour le monde entier. Je suis profondément attristée par le décès de notre bien-aimé monarque, Sa Majesté la Reine. On se souviendra d'elle pour sa loyauté et son service inébranlables, et mes pensées accompagnent la famille royale en cette période incroyablement triste."



Elton John: "La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie"

La légende de la musique Elton John a lui aussi adressé quelques mots à sa reine. Il s'est dit "profondément triste" à l'annonce du décès de la reine Elizabeth II. "La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui, et elle va beaucoup me manquer", a écrit le légendaire musicien britannique sur Twitter. "Elle avait une présence inspirante et a guidé le pays à travers certains de nos plus grands et plus sombres moments avec grâce, décence et une sincère chaleur compatissante". En concert à Toronto, Elton John lui a rendu hommage en chanson avec le titre "Don't Let The Sun Go Down On Me. "J'ai 75 ans, elle a été avec moi toute ma vie et je suis très triste qu'elle ne soit plus avec moi. Mais je suis content qu'elle soit en paix". Elton John avait, par le passé, déjà chanté "Candle in the Wind" pour le décès de Diana. "Elle le méritait, elle a travaillé très dur."



Paul McCartney : "Que Dieu bénisse la Reine"

Tout en sobriété, Paul Mc Cartney a également adressé ses pensées à Elizabeth II. "Que Dieu bénisse la reine Elizabeth II. Qu'elle repose en paix. Longue vie au Roi"

La jet-setteuse Paris Hilton a elle salué “l’une des plus grandes sources d’inspiration”

James Bond, la reine est "profondément regretté"

Daniel Craig, star de la saga James Bond, a souligné que la reine serait “profondément regrettée”. L’acteur avait participé à un clip vidéo dans lequel Elizabeth II avait accepté d’apparaître, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012.



Bonus : l'Ours Paddington

Le compte Twitter de l’ours Paddington, icône de la littérature enfantine britannique qui avait partagé l’écran avec Elizabeth II dans une vidéo pour les 70 ans de règne de la reine, a publié ce message : “Madame, merci pour tout.” Ce qui fait fondre les internautes.