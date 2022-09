"Une grande partie de moi est morte": Britney Spears dévastée par sa relation difficile avec ses fils

La fin de sa tutelle et son mariage ont fait vivre de jours heureux à Britney Spears. Mais à présent, la chanteuse est déchirée par l'absence pesante de ses fils, Jayden et Sean, nés de son précédent mariage avec Kevin Federline. Ils refusent de la voir depuis des mois, notamment en raison de ses agissements sur les réseaux sociaux. Ils l'estiment trop instable.

"Je veux juste qu’elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, j’ai vraiment envie de la revoir", a expliqué Sean au Daily Mail.

Mais Britney, qui souhaite "se révéler telle qu'elle est", comme elle l'a récemment confié dans une vidéo YouTube, souffre terriblement de cette séparation.

Elle l'a à nouveau fait savoir dans un message audio posté sur Instagram. Bouleversée de ne pas avoir vu ses garçons depuis 6 mois, elle a exprimé sa tristesse.

"Depuis qu'ils sont partis, j'ai l'impression qu'une grande partie de moi est morte", lance la star. Et malgré son retour récent à la musique, elle estime qu'elle n'a "plus aucun but".

Elle ne perd malgré tout pas espoir : "Ils étaient ma joie, ils étaient tout pour moi. J'ai hâte de les voir", dit-elle encore.