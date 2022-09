"C’est très dur pour moi": Zaz forcée d'annuler tous ses concerts au Canada à cause de ses principes

Alors qu'elle s'apprêtait à donner une série de concerts au Canada, la chanteuse Zaz a été refoulée du territoire canadien. Et pour cause : elle n'est pas vaccinée contre le covid comme le réclame les autorités, révèle BFM TV.

Elle a posté un message sur sa page Facebook pour tout expliquer : "Mes cher(e)s cousines et cousins Québécois(es), Je vous annonce avec une grande tristesse que je ne pourrai malheureusement pas venir honorer mes concerts prévus en septembre en raison des mesures sanitaires toujours en application au Canada. Je suis quelqu’un d’intègre, je ne peux pas être qui je suis et chanter ce que je chante si je fais l’inverse de ce que mon corps, mon coeur et mon âme ressentent".

Elle assume pleinement son "choix de ne pas se faire vacciner" et explique avoir contracté le covid à plusieurs reprises. Elle ne se eut absolument pas militante mais veut être conséquente avec elle-même : "J’ai aussi mon libre arbitre à ce sujet. J’en décevrai peut-être certain mais je sais que beaucoup me comprendront", poursuit-elle.

Elle dit encore "respecter le choix de chacun" et promet qu'elle fera tout pour essayer de revenir au Québec l'an prochain.

"J’espère que la situation sanitaire évoluera rapidement et que je pourrais enfin venir partager toute cette joie qui jaillit quand je suis parmi vous", dit-elle enfin.