Décès de la reine Elizabeth II: le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront aux funérailles de la souveraine

Le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II le 19 septembre, annonce le Palais.

Les funérailles de la souveraine décédée à 96 ans le 8 septembre auront lieu à l'abbaye de Westminster (Londres) à 10 heures (11 heures, heure locale). Les chefs d'État du monde entier sont attendus pour la cérémonie. Après les funérailles, la dépouille d'Elizabeth sera transférée au château de Windsor où elle reposera dans la chapelle Saint-Georges, où son mari Philip a précédemment trouvé sa dernière demeure. Il est décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans.

Les funérailles de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth devrait attirer des millions de visiteurs, dont de nombreuses personnalités du monde entier. Parmi les invités attendus figurent le président français Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que des dirigeants du Commonwealth et des anciennes colonies britanniques.