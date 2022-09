Suivie par ses enfants, Charles III en tête, le prince Andrew en retrait, la dépouille de la reine traverse Edimbourg

Les cérémonies continuent au Royaume-Uni. Cet après-midi, le cercueil de la reine Elizabeth est arrivé à Edimbourg pour un dernier hommage sur les terres écossaises qu'elle aimait tant. Quatre jours après la mort d'Elizabeth II dans son château écossais de Balmoral et une semaine avant ses funérailles en présence de quelque 500 dignitaires étrangers et de millions de visiteurs, l'émotion reste forte au Royaume-Uni, et le public nombreux pour accompagner le dernier voyage de la populaire souveraine.

Après avoir rejoint Edimbourg dimanche à travers la campagne écossaise, son cortège funéraire a quitté le palais de Holyroodhouse, résidence officielle de la reine en Ecosse où le cercueil a passé la nuit, à 15h35 pour se rendre à la cathédrale Saint-Gilles.

Le roi Charles III est arrivé sur place pour participer au cortège vers la cathédrale Saint-Gilles, où le cercueil de la reine Elizabeth II sera temporairement exposé. En ligne, les quatre enfants d'Elizabeth II ont suivi le corbillard à pied sur plus d'un kilomètre dans la vieille ville de la capitale écossaise: Charles III, les princes Andrew et Edward ainsi que la princesse Anne ont marché en rythme, tous en uniforme militaire à l'exception d'Andrew, en retrait de la monarchie à la suite des accusations d'agressions sexuelles auxquelles il a mis fin en payant des millions de dollars. Une particularité qui confirme la mise à l'écart de celui qui a souvent été qualifié de "fils préféré" d'Elizabeth II.

Charles III est, lui, en tête. Plus tôt dans la matinée, il était au Parlement à Londres, pour y recevoir les condoléances des élus britanniques et livrer un discours poignant dans lequel il reconnaissait "le poids historique" de sa mission.

Lors de la cérémonie religieuse suivant la procession, la couronne d'Ecosse, en or massif, sera déposée sur le cercueil. Puis la dépouille d'Elizabeth II, symbole de stabilité pendant des décennies de bouleversements, icône planétaire qui rassurait les Britanniques en temps de crise, restera exposée dans la cathédrale pendant 24 heures, ce qui devrait donner lieu à une affluence massive. Après le service religieux à Edimbourg, Charles III doit recevoir la Première ministre indépendantiste écossaise, Nicola Sturgeon.

Puis, à 20h20 , commencera pour la famille royale une veillée funèbre en privé. Après avoir été présenté pendant 24 heures à la population, le corps sera embarqué mardi soir à l'aéroport d'Edimbourg à bord d'un avion royal à destination de Londres. Il sera de nouveau exposé publiquement 24 heures sur 24, clos, drapé de l'étendard royal, sur une estrade au palais de Westminster à partir de mercredi soir. La dépouille d'Elizabeth II demeurera cinq jours au Parlement avant les funérailles nationales. Quelque 500 dignitaires étrangers sont attendus - un défi sécuritaire considérable pour la police - parmi lesquels le roi Philippe et la reine Mathilde, le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Anthony Albanese, ainsi que de nombreuses autres têtes couronnées. La veille de l'événement, dimanche, le public sera appelé à marquer une minute de silence à 21h00, a indiqué Downing Street, "un moment de réflexion" en mémoire de la souveraine à la longévité inégalée dans l'Histoire du Royaume-Uni.