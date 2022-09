"Je n'oublierai jamais ce moment": les Ecossais rendent un dernier hommage à la reine avant que sa dépouille ne rejoigne Londres

De longues heures d'attente et une nuit blanche pour certains... À Édimbourg, les Écossais se recueillent devant le cercueil de la reine Élisabeth II au sein de la cathédrale Saint-Gilles. La dépouille rejoindra Londres ce lundi soir.

Cette nuit, le roi Charles III et ses frères et sœurs, les princes Andrew, Edward et la princesse Anne, ont participé à une veillée funèbre dans cette même cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Ils se sont placés autour du cercueil de la reine. Et se sont recueillis pendant une dizaine de minutes, dos tourné au cercueil, avant de sortir de la cathédrale sous les applaudissements de la foule.

"Elle est allongée dans son cercueil et enveloppée dans le drapeau royal écossais. Les gardes armés la surveillent. Avec nous tous qui lui rendont visite, elle n'est pas seule dans son dernier voyage. C'était très intense. Je n'oublierai jamais ce moment. C'est un privilège," déclare une écossaise sortie de la cathédrale en larme au milieu de la nuit.

Selon les autorités, la file d'attente continuera de grossir tout au long de la journée. "Le nombre de personnes est incroyable. Les gens font la queue jusqu'au square à l'autre bout de la ville. Et cela va grandir continuellement."

Ce soir, le cercueil de la reine Élisabeth II quittera l'Écosse pour rejoindre Londres en avion. À partir de demain soir, 18 h heure belge, il reposera au palais de Westminster où des centaines de milliers de personnes viendront se recueillir jusqu'aux funérailles lundi prochain.

Notre reportage de dimanche :