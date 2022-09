Le Meilleur pâtissier: qui a été éliminé cette semaine? (vidéo)

Hier soir était diffusé le premier épisode de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Au total, 16 pâtissiers en herbe se sont affrontés pour tenter de gagner l'aventure. Comme chaque semaine, une personne a dû quitter l'aventure.



Mais attention, petite nouveauté pour cette année, pour se départager, les candidats ont eu la possibilité de choisir entre deux épreuves de qualification : gâteau au chocolat ou gâteau de fruits. Pour la première épreuve ! Alicia, Cléo, Karel ou encore Vanessa ont réussi à conquérir le cœur de Mercotte et Cyril Lignac avec succès. Par contre, pour Franklin, le chouchou du public, les choses ont été plus compliquées. Pour la seconde épreuve, c'est Manon qui a éprouvé quelques difficultés.

Par la suite, huit candidats ont dû donc être départagés par le binôme qui officie en tant que jurés. Najoua, Sébastien, Manon, Adelina et Hervé se sont qualifiés. Malheureusement pour Carine et Wiggings, l'aventure s'arrête là.



Grosse surprise, les deux candidates n'ont pas dû ranger tout de suite leur fouet. En effet, la grande nouveauté de la saison 11 du Meilleur pâtissier est l'arrivée de "la cuisine secrète", un endroit qui offre une seconde chance aux candidats. Dans la deuxième partie de soirée, Wiggings et Carine se sont donc affrontées en duel... Et c'est Carine qui a définitivement été éliminée de l'émission.

