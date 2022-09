Zendaya triomphante, Squid Game bat tous les records: voici ce qu'il faut retenir des Emmy Awards

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, les Emmy Awards ont fait leur grand retour en présentiel pour leur 74ème éditions. Perturbé pendant deux ans par la pandémie, l'équivalent des Oscars américain s'est déroulé dans le mythique Microsoft Theater de Los Angeles. Et à la surprise générale, deux acteurs se sont particulièrement illustrés. Nulle doute que vous ne les connaissez (ou que vous les ayez au moins aperçus) . L'actrice Zendaya a remporté le prix de la meilleure actrice pour Euphoria , tandis que l'acteur Lee Jung-jae , personnage principal du show Squid Game est entré dans l'histoire de la compétition avec le prix de meilleur acteur. On vous explique.



Zendaya , meilleure actrice pour son rôle dans " Euphoria "

Nouvelle vedette chouchoute d'Hollywood, l' actrice Zendaya s'est imposée dans le genre dramatique confirmant par la même occasion son statut de grande actrice. Elle a remporté un prix pour son interprétation d'adolescente toxicomane dans " Euphoria ", une série d' HBO . Avec ce prix, elle devient ainsi, à 26 ans, la plus jeune lauréate à remporter à deux reprises un Emmy dans l’histoire de cette cérémonie : "Cette série a permis à certaines personnes de se sentir mieux. Merci à tous ceux qui ont partagé leur histoire avec moi. Tous ceux qui ont aimé une Rue [le prénom du personnage qu'elle interprète dans la série, NDLR] , tous ceux qui pensent être Rue, je veux que vous sachiez que je suis tellement reconnaissante. J’ai vos histoires en moi, j’ai vos histoires en elle. "



Squid Game entre dans l' histoire

Avec 25 nominations, il fallait bien s'attendre à ce que la série remporte au moins un prix. Et c'est chose faite. La série à succès sud-coréenne " Squid Game " s'est imposé. Sombre et violent, le phénomène dénonce la société actuelle et notamment les dérives du capitalisme. Le pitch ? Des personnes aux situations personnelles compliquées s'entre-tuent lors de jeux d'enfants pour tenter de gagner des millions. Véritable mastodonte produit par Netflix, Squid Game pèse dans l'industrie et l'a encore une fois prouvé. Elle a raflé 6 prix. L'acteur principal, Lee Jung-jae , a notamment remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Une première pour un interprète jouant dans une autre langue que l’anglais.



"Je ne pense pas avoir écrit une page d’histoire moi-même, parce que c’est vous qui avez ouvert les portes à " Squid Game "", a déclaré le réalisateur. "Nous sommes entrés dans l’histoire ensemble et j’espère vraiment que " Squid Game " ne sera pas la dernière série coréenne aux Emmys ." Il est clair que la série conforte le succès croissant du cinéma sud-coréen à Hollywood. "Parasite" réalisé par Bong Joon-ho avait déjà remporté en 2020 l’Oscar du meilleur film.

Et pour le reste ?

Voici les gagnants dans les principales catégories.

- Meilleure série dramatique - "Succession"

- Meilleure comédie - "Ted Lasso"

- Meilleur acteur dans une série, comédie - Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

- Meilleure actrice dans une série, comédie - Jean Smart, "Hacks"

- Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique - Matthew Macfadyen, "Succession"

- Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique - Julia Garner, "Ozark"

- Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie - Brett Goldstein, "Ted Lasso"

- Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie - Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

- Meilleure mini-série - "The White Lotus"

- Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm - Michael Keaton, "Dopesick"

- Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm - Amanda Seyfried, "The Dropout"