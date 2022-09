"Comme si c'était le premier jour de ma vie": Jennifer Lawrence révèle le prénom de son premier enfant et se confie sur sa maternité

D'habitude très discrète sur sa vie privée, l'actrice Jennifer Lawrence vient de révéler à "Vogue US" le sexe et le prénom de son enfant né en février dernier. Elle a également profité de cette interview pour se confesser sur son rôle de mère. Angoisses, émerveillement, ... Elle revient sur sa maternité.



Quel est le prénom de son fils ?

"Cy", en référence au peintre américain d'après-guerre Cy Twombly, qui est l'un des artistes préférés de son mari. Pour faire cette révélation, Jennifer Lawrence voulait une interview spéciale. Elle a alors donné rendez-vous à la journaliste Abby Aguirre dans un spa. "Je suis maman. J'ai besoin de m'allonger. C'est la seule fois que je peux venir dans un spa et ne pas me sentir coupable", admet-elle en rigolant. Se détendre en travaillant, en voilà une bonne idée !



Parler de maternité ? Effrayant !

Pour l'actrice d'Hunger Game, le sujet est "tellement effrayant", car "c'est si différent pour chacun." Elle ajoute : "Si je dis 'C'était génial dès le début', certaines personnes penseront : 'Ce n'était pas génial pour moi au début' et se sentiront mal", explique-t-elle. Ses proches ont été là pour lui dire la vérité. "Heureusement, j'ai tellement d'amies qui ont été honnêtes". Elle avait été prévenue : "C'est effrayant. Vous pourriez ne pas vous connecter tout de suite. Tu pourrais ne pas tomber amoureuse tout de suite."



Un accouchement "comme dans les films"

Elle a également profité de l'interview pour se remémorer sa journée d'accouchement. "Comme dans les films", elle a perdu les eaux dans les escaliers de son domicile, à Los Angeles.



Pourtant, elle s'était préparée ! Pour l'anecdote, elle raconte avoir préparé des citations inspirantes pour que le futur père puisse lui répéter pendant son travail. Chose qui évidemment ne s'est pas passé comme prévu. "Et puis évidemment, une fois que vous y êtes et que vous avez des contractions, ce n'est pas l'ambiance," se rappelle la star du grand écran.



Elle en garde néanmoins un très beau souvenir. "Le matin après avoir accouché, j'ai eu l'impression que ma vie entière avait recommencé. Comme si c'était le premier jour de ma vie", avoue Jennifer Lawrence. Le coup de foudre a été de suite pour elle. La productrice/actrice raconte avoir "juste regardé fixement" son nourrisson. "J'étais tellement amoureuse. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés du monde. Les nourrissons sont tellement incroyables. Ils sont ces petits survivants roses, gonflés et fragiles. Maintenant, j'aime tous les bébés."