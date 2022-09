La chanteuse belge Sarah Letor est comparée à Amy Winehouse et Adele: "Ca me flatte énormément"

Ce mardi, la chanteuse Sarah Letor était l'invitée du RTL INFO avec Vous. L'artiste belge a dévoilé son nouvel titre intitulé "Dream high above your mind".

À travers cette chanson, elle souhaite faire passer un message d'espoir et d'encouragement. "Surtout dans les temps qu'on vit, je voudrais passer ce message au plus de monde possible."

Sarah Letor a découvert ses capacités en chantant dans des chorales gospel. "Je chante depuis toute petite, mais c'est là que j'ai découvert ma voix. Mais c'est face à un micro que je me suis rendu compte que mon grain n'était pas le même que quand je parlais", précise-t-elle.

L'artiste est souvent comparée à Adele et Amy Winehouse. Ce qui la flatte énormément, car elle aime "ces voix atypiques avec un petit grain". "Ce sont des références et en même temps, ce sont des très bonnes chanteuses avec une belle âme aussi."