La mystérieuse lettre écrite par la reine Elizabeth II qui ne pourra être ouverte... qu'en 2085

Une anecdote de plus dans la longue vie de la reine. Une lettre écrite par Elizabeth II ne pourra être ouverte qu'en 2085, comme l'indique le Daily Mail. Et c'est sa volonté ! On vous explique pourquoi.



Cette missive la reine l'a écrite en 1986 lors d'un voyage officiel en Australie. De passage à Sydney, la monarque, s'est rendu au Queen Victoria Building, un bâtiment construit au XIXe siècle. Tout juste ouverte à nouveau au public lors de son passage, la reine a souhaité marquer l'occasion. Elle a donc écrit de sa main une lettre top secrète. La seule consigne ? Ne pas l'ouvrir avant 1985. Et attention, la reine y veille. 36 ans plus tard, le document est toujours conservé dans le bâtiment et encadré dans une vitrine où seules quelques personnes ont accès.



La lettre s'adresse au "très honorable lord-maire de Sydney." Une instruction claire accompagne le papier : "choisir un jour approprié pour l'an 2085, veuillez ouvrir cette enveloppe et transmettre aux citoyens de Sydney mon message pour eux"



Curieux de savoir le contenu ? Il faudra patienter. Et patienter 63 ans ! Le contenu demeure inconnu, et même auprès de son personnel et de ses plus fidèles conseillers. Tout porte à croire que cela sera le petit Georges (deuxième dans l'ordre de succession au trône) qui aura la chance d'assister à la lecture du contenu. À ce moment-là, il sera âgé de 72 ans.