Murray Head hospitalisé après un accident de la route en France: le chanteur anglais est entré en collision avec un camion-toupie

Le chanteur britannique Murray Head a été évacué vers le centre hospitalier de Pau, après un accident de la route survenu lundi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, confirmant une information de la presse locale.

Peu après 15h, à hauteur de Gan (Pyrénées-Atlantiques) sur la route nationale 134, le véhicule conduit par le chanteur de 76 ans est entré en collision avec un camion-toupie, circulant sur la voie opposée.

L'interprète de "Say it ain't so Joe" et de "One Night in Bangkok", évacué avec des blessures légères pour des examens de contrôle, a témoigné auprès du quotidien Sud-Ouest de sa "chance incroyable" et a assuré ne "se souvenir de rien".

Le conducteur du camion n'a pas été blessé dans l'accident. Une enquête, procédure habituelle, a été ouverte par la compagnie de gendarmerie de Pau, pour déterminer les responsabilités de chacun dans la collision.

Selon la presse locale, Murray Head vit en Béarn, à Saucède, depuis 2005.