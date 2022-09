Une publication de Britney Spears CHOQUE: Christina Aguilera arrête de la suivre sur Instagram, de nombreux internautes indignés

Christina Aguilera a décidé de ne plus suivre Britney Spears sur Instagram à la suite d'un message controversé.



Tout a commencé lundi lorsque Britney Spears a posté une longue légende. "Si j'avais eu les danseurs de Christina Aguilera, j'aurais eu l'air extrêmement petite."



La chanteuse de "Toxic" a écrit le message à côté d'une citation attribuée à Rodney Dangerfield qui dit: "J'ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule façon d'être mince : traîner avec des gros".



© Instagram Britney Spears



Sans grande surprise, le post de la chanteuse de Toxic Spears a surpris de nombreux internautes. Ces derniers n'ont pas tardé à exprimer leur indignation.



"C'est impoli. Je suis déçue, Britney", a écrit un troisième fan. "Faire honte au corps des autres, ce n'est pas le mouvement", a commenté un utilisateur d'Instagram. "Vous devez supprimer cela", a suggéré un autre.



"Pas besoin de rabaisser une autre femme pour se sentir mieux dans sa peau. Concentre-toi sur ta guérison", a suggéré un autre.



Plus tôt, cette semaine, Britney a admis à ses followers sur Instagram qu'elle veut "inconsciemment" "offenser les gens" parce qu'elle a "été tellement offensée" tout au long de sa vie, en particulier pendant sa mise sous tutelle, qui a mis son père, 70 ans, en contrôle des décisions personnelles, médicales et financières de sa fille.



Selon Page Six, Christina Aguilera ne suit plus sa rivale de longue date sur Instagram. L'interprète de Beautiful n'a pas encore répondu publiquement au message critiquant le corps de ses danseuses.