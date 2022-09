La princesse Anne, la fille d’Elizabeth II, brise le silence: "J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de sa vie"

Cinq jours après son décès en Ecosse, la dépouille de la reine Elizabeth II a atterri à Londres mardi soir, où elle a été accueillie au palais de Buckingham par son fils Charles III. Une foule impatiente attendait à l'extérieur pour rendre un dernier hommage à celle qui a régné 70 ans et dont les funérailles auront lieu lundi à l'abbaye de Westminster, dans la capitale britannique.

L'avion de la Royal Air Force, à bord duquel se trouvait aussi la princesse Anne, fille de la reine, et son époux Tim Laurence, a atterri sous un ciel particulièrement gris vers 19h00 (18H00 GMT) à l'aéroport de la Royal Air Force de Northolt.

La princesse Anne qui est également sortie du silence ce mardi 13 septembre. La fille d’Elizabeth II a publié un émouvant communiqué. Elle confie avoir vécu les 24 dernières heures de sa mère en sa compagnie.

"Je suis très chanceuse d’avoir pu partager les dernières 24 heures de la vie de ma bien-aimée mère. Cela a été un honneur et un privilège de pouvoir l’accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l’amour et du respect montrés par vous tous dans ces voyages a été émouvant et bouleversant. Nous partagerons tous des souvenirs. Je remercie chacun d’entre vous qui partagez notre peine. Nous nous sommes peut-être rappelé à quel point nous tenions pour acquises sa présence et sa contribution à notre identité nationale. Je suis également très reconnaissante pour le soutien et la compréhension que vous offrez à mon frère Charles, qui vient de prendre ses responsabilités en tant que Monarque. A ma mère, à la Reine, merci", a déclaré la princesse Anne.