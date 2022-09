Décès d'Elizabeth II: Joe Biden a parlé à Charles III, voici ce qu'ils se sont dit

Joe Biden s'est entretenu mercredi par téléphone avec le roi Charles III, lui a transmis ses condoléances pour le décès de la reine Elizabeth II. Le président américain a fait part de son "désir de poursuivre une relation étroite" avec le nouveau souverain, a annoncé la Maison Blanche.

M. Biden "a également transmis la grande admiration du peuple américain pour la reine", a précisé le communiqué de l'exécutif américain. Il s'agit de la première conversation rapportée entre Joe Biden et le nouveau roi.

Le locataire de la Maison Blanche assistera en personne aux funérailles de la monarque lundi à Londres. La reine, "par sa dignité et sa loyauté, a renforcé l'amitié au long cours et la relation spéciale qui unissent les Etats-Unis et le Royaume-Uni", a précisé la Maison Blanche.