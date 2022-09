La fille de George Bush a dîné avec "un Charles très joyeux" la veille du décès de la reine Elizabeth II: "Je pense que c'était inopiné"

Jenna Bush Hager, la fille de l'ancien président américain George W. Bush, est l'animatrice de l'émission télévisée "Today" diffusée sur la NBC. Elle était en Écosse ce 7 septembre pour réaliser une interview prévue de longues dates avec Camilla, alors duchesse de Cornouailles, sur son club de lecture. La veille de l'interview, soit le 7 septembre, Jenna et son époux, Henry Chase Hager ont dîné avec le prince Charles. Camilla devait être au dîner, mais son vol British Airways a été retardé.



Jenna a raconté dans sa chronique diffusée sur "Today" que Charles lui avait dit: "Mon épouse chérie est si triste... Elle a hâte de réaliser cette interview avec vous demain." Et l'animatrice de poursuivre: "Je pense que le décès était inopiné. Je m'explique: "Nous avons passé une merveilleuse soirée remplie de conversations joyeuses... Et donc je pense que ce décès les a pris par surprise."



L'humeur joyeuse et légère de Charles signifie que le déclin de la santé de la Reine était probablement très rapide le lendemain. Le lendemain, Jenna et son équipe étaient dans la résidence écossaise du prince Charles quand les événements se sont succédé...



"Le lendemain matin, nous préparions l'interview, nous étions chez eux", a raconté l'animatrice. "Nous étions là-bas à 8h30, l'interview devait commencer vers 14h ou 14h30, je devais rencontrer l'actuelle reine consort vers 13h30. À 12h30, nous avons entendu des personnes courir dans les couloirs et c'était son équipe... Ils sont entrés et nous ont dit : "Pouvez-vous vous taire, s'il vous plaît, il y a un appel. Nous étions juste à côté du bureau du prince Charles, aujourd'hui roi Charles III... . Et puis tout d'un coup, on a entendu un hélicoptère. Ils ont dit que la Reine était malade et ils se sont précipités pour être avec elle."



La reine Elizabeth est en effet décédée cet après-midi du 8 septembre.