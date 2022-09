Cardi B réalise une visite surprise dans son école primaire et fait un don de 100.000 dollars (vidéo)

Ce mardi 13 septembre, les élèves de l'école Alexander Macomb dans le Bronx ne s'attendaient pas à cette visite surprise. La rappeuse Cardi B a fait irruption dans l'établissement. Une visite qui a dû lui rappeler des souvenirs de jeunesse, car elle y a elle-même étudié. Une visite marquante sur plein d'aspects puisque la rappeuse de 29 ans a également fait don de 100 000 dollars.

Cet argent sera affecté aux programmes extrascolaires, notamment le tutorat, et à l’expression artistique comme la musique et la danse. Un soutien qui manque le plus souvent aux enfants défavorisés

Habillée d'une robe moulante rouge et avec un immense sourire aux lèvres, l'interprète de "Bodak Yellow" a franchi le seuil de la porte sous d'innombrables applaudissements des élèves et du personnel présent. Selon TMZ, tout le monde était d'ailleurs ému aux larmes de voir la star. Cette-dernière s'est prêté au jeu d'un questions/réponses avec les jeunes dans lequel elle a livré un message encourageant aux élèves. "J’ai commencé à gagner de l’argent à 18 ans. De l’argent rapidement gagné, de l’argent facile. Mais rien n’est plus respecté que lorsqu’une b*tch entre dans une pièce et dit : "Ouais, j’ai un diplôme"", s'exprime-t-elle une vidéo de NBC New York.

Cardi B a ensuite donné quelques conseils financiers avisés en expliquant aux jeunes qu’il fallait faire attention au crédit que l’on prend pour étudier, car il participe à la construction de l’historique bancaire.

Cette visite de la rappeuse fait partie de la tournée qu’elle effectue avec l’association à but non lucratif Community Capacity Development (qui est basée dans le Queens.)