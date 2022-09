Iconique: Anne Hathaway reproduit son look du Diable s'habille en Prada aux côtés d'Anna Wintour (photos)

Alors que les yeux de toutes les fashionistas sont en ce moment braqués sur la Fashion Week de New-York, Anna Hathaway a fait sensation. Pour l'occasion, l'actrice de 39 ans a revêtu à nouveau la cultissime tenue d'Andy Snachez, son personnage d'assistante de Miranda Priestly alias Anna Wintour dans le film "Le Diable s'habille en Prada" (2006).

Son look ? Un pull en maille col roulé noir associé à une minijupe en cuir et des escarpins de la marque Louboutin. La pièce maîtresse est sans hésiter sa veste en cuir brune qui donne un effet peau de serpent. Du côté de la mise en beauté, le maître-mot est la simplicité. Frange épaisse, demi-queue de cheval et maquillage glowy.

Mais l'événement de la soirée qui a fait décrocher des sourires, c'est qu'Anne Hathaway était assise aux côtés d'Anna Wintour, papesse de la mode. Pour ceux qui ne la connaissent pas : elle est l'iconique rédactrice en chef de Vogue US et directrice artistique de Condé Nast. C'est cette dernière qui a inspiré le personnage de la tyrannique Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada. Un accomplissement pour les fans du film.

Le Diable s'habille en Prada (2006)



Le film met en scène Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestly, une rédactrice en chef caractérielle et influente, et Anne Hathaway dans le rôle de Andrea Sachs, une jeune diplômée qui arrive à New York et qui devient assistante de Miranda. Si le film se concentre sur le monde de la mode, de nombreuses maisons de stylisme décident de ne pas être citées, de peur de déplaire à la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, qui est prétendument l'inspiration principale du personnage de Miranda. Malgré son scepticisme réputé, Anna Wintour assure avoir apprécié le film.